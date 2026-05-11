JULI a RTL 102.5: “Dopo due anni di sessione in studio con tutte queste belle persone, mi sono sentito pronto per dare il via al ‘solito cinema’. Questo disco è merito di tutte le persone che ho al mio fianco”

JULI è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “SOLITO CINEMA”, il suo primo album. Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, Tredici Pietro e Olly sono gli amici che sono entrati in questo “solito cinema” unendo la loro musica e le loro voci al talento di JULI: il risultato è questo atteso album composto da 12 tracce in cui mondi diversi si mixano creando un’identità unica. Ai microfoni di RTL 102.5, JULI ha raccontato: «È un momento bellissimo e sono contentissimo di essere qui a raccontare del disco. L’album è nato in maniera molto spontanea in realtà. Ho fatto due anni di sessione in studio con tanti artisti e mi sono ritrovato, per caso, che avevo tutte queste bellissime canzoni e mi sono sentito pronto per dare il via al “solito cinema”. Io resto sempre un produttore e ho avuto il piccolo merito di mettere insieme tutte queste belle persone, sono stato un po’ il loro coordinatore». « Mi chiedo ogni giorno come sono arrivato fino a qui, faccio fatica a metterlo a fuoco. Se mi avessero fatto vedere questo disco due anni fa, non ci avrei mai creduto. Non mi chiedo come sia successo, ma cerco di godermelo. Sicuramente ho avuto la fortuna di incontrare persone che mi hanno fatto crescere e con cui ho condiviso tanta musica, uno su tutti Olly ovviamente, con cui da due anni sono praticamente giorno e notte. È merito di tutte le persone che ho al mio fianco e quelle che ho incontrato che mi hanno dato un qualcosa per farmi crescere e migliorare e spero di aver dato anche io a loro qualcosina» ha aggiunto il producer, autore e musicista.





FABIO CONCATO NEL DISCO

All’interno di “SOLITO CINEMA”, JULI ha collaborato con Fabio Concato, che apre il disco e che rappresenta per l’artista una grande ispirazione: «Fabio Concato è sempre stato uno delle mie ispirazioni più grandi, sia a livello di produzione e chitarre che per tutto il resto. Quest’estate per gioco mi sono messo a riprodurre un suo brano del 2003, che è “Voilà”, e non pensavo potesse piacergli. Ho tenuto la voce ma l’ho rifatta tutta e gli è piaciuta molto, così l’ho messa nel disco. Lui ha dato un po’ il via a tutto l’album, è stato un privilegio importante».





“SOLITO CINEMA” LIVE

«È impossibile fare un tour per il disco, ma spero di riuscire ad organizzare almeno una serata con tutti quanti, sarebbe una figata per le canzoni che sono, per il mood che c’è e per la serenità che ho condiviso con tutti quanti. La vedo dura, ma ci sto pensando» ha rivelato JULI in diretta su RTL 102.5.



