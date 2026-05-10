Guerra in Ucraina, la replica della Germania all’apertura di Putin al dialogo con l’Ue con Schroder come mediatore

"Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni", che "si inseriscono in una serie di false offerte" da parte della Russia. Così questa mattina fonti governative tedesche in merito alla proposta di Putin di nominare l'ex cancelliere della Germania Schroeder come mediatore di un futuro, eventuale, negoziato tra l'Ue e la Russia colto a porre fine alla guerra in Ucraina. Le stesse fonti hanno spiegato di vedere in filigrana "la ben nota strategia ibrida" del Cremlino, un primo banco di prova per la credibilità di Putin sarebbe che la Russia prorogasse la tregua". L'ufficio di Gerhard Schroeder ha precisato che l'ex cancelliere 82enne non avrebbe commentato la proposta di Mosca di vederlo nel ruolo di mediatore nella guerra tra Russia e Ucraina.

Gerhard Schröder, che nel 2005 al termine della sua avventura politica ha accettato di guidare il comitato degli azionisti di Nord Stream, la società controllata da Mosca incaricata di costruire il primo gasdotto sottomarino che collegava direttamente Russia e Germania, durante il suo mandato come cancelliere si oppose alla guerra in Iraq, promosse una riforma sociale liberale e rafforzò i rapporti energetici tra Mosca e Berlino pensando che una Russia legata all'Europa attraverso il commercio e il gas avrebbe reso pià sicura la Germania e l’Ue.





Da Mosca nuove dichiarazioni del portavoce del Cremlino

“Questa è la nostra guerra. E la vinceremo". Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni rilanciate dall'agenzia russa Tass, a oltre quattro anni dall'avvio dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. Le parole di Peskov arrivano dopo che ieri il leader russo, Vladimir Putin, ha detto di ritenere "il conflitto stia volgendo al termine". Da Mosca anche dichiarazioni su un imminente viaggio in Russia degli inviati del presidente Usa Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. "Verranno a Mosca per dialogare", ha detto Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino.



