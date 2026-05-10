Guerra in Ucraina, la replica della Germania all’apertura di Putin al dialogo con l’Ue con Schroder come mediatore

Guerra in Ucraina, la replica della Germania all’apertura di Putin al dialogo con l’Ue con Schroder come mediatore

Guerra in Ucraina, la replica della Germania all’apertura di Putin al dialogo con l’Ue con Schroder come mediatore Photo Credit: Ansa: Alessandro Di Marco

Redazione Web

10 maggio 2026, ore 15:00

Guerra in Ucraina, la replica della Germania all’apertura di Putin al dialogo con l’Ue con Schroeder come mediatore

"Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni", che "si inseriscono in una serie di false offerte" da parte della Russia. Così questa mattina fonti governative tedesche in merito alla proposta di Putin di nominare l'ex cancelliere della Germania Schroeder come mediatore di un futuro, eventuale, negoziato tra l'Ue e la Russia colto a porre fine alla guerra in Ucraina. Le stesse fonti hanno spiegato di vedere in filigrana "la ben nota strategia ibrida" del Cremlino, un primo banco di prova per la credibilità di Putin sarebbe che la Russia prorogasse la tregua". L'ufficio di Gerhard Schroeder ha precisato che l'ex cancelliere 82enne non avrebbe commentato la proposta di Mosca di vederlo nel ruolo di mediatore nella guerra tra Russia e Ucraina.

Gerhard Schröder, che nel 2005 al termine della sua avventura politica ha accettato di guidare il comitato degli azionisti di Nord Stream, la società controllata da Mosca incaricata di costruire il primo gasdotto sottomarino che collegava direttamente Russia e Germania, durante il suo mandato come cancelliere si oppose alla guerra in Iraq, promosse una riforma sociale liberale e rafforzò i rapporti energetici tra Mosca e Berlino pensando che una Russia legata all'Europa attraverso il commercio e il gas avrebbe reso pià sicura la Germania e l’Ue.


Da Mosca nuove dichiarazioni del portavoce del Cremlino

“Questa è la nostra guerra. E la vinceremo". Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni rilanciate dall'agenzia russa Tass, a oltre quattro anni dall'avvio dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. Le parole di Peskov arrivano dopo che ieri il leader russo, Vladimir Putin, ha detto di ritenere "il conflitto stia volgendo al termine". Da Mosca anche dichiarazioni su un imminente  viaggio in Russia  degli inviati del presidente Usa Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. "Verranno a Mosca per dialogare",  ha detto Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino.


Argomenti

Germania
Putin
Russia
Schroder
Ucraina

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • Hantavirus, attivata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri che hanno viaggiato sull’aereo su cui era salita una donna poi deceduta

    Hantavirus, attivata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri che hanno viaggiato sull’aereo su cui era salita una donna poi deceduta

  • Donald Trump, sto ancora prendendo in considerazione di spostare militari americani dalle basi italiane

    Donald Trump, sto ancora prendendo in considerazione di spostare militari americani dalle basi italiane

  • A Mosca la parata della Vittoria. Le parole di Putin: "Combattiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla Nato"

    A Mosca la parata della Vittoria. Le parole di Putin: "Combattiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla Nato"

  • Il delitto di Garlasco, Sempio si proclama innocente, intanto c'è un nuovo soliloquio

    Il delitto di Garlasco, Sempio si proclama innocente, intanto c'è un nuovo soliloquio

  • Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik

    Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik

  • Roma si tinge di rosa. Da oggi a domenica il Villaggio della Salute al Circo Massimo di Komen Italia

    Roma si tinge di rosa. Da oggi a domenica il Villaggio della Salute al Circo Massimo di Komen Italia

  • La Procura Pavia chiude le indagini su Garlasco, 'Chiara è stata uccisa da Sempio'

    La Procura Pavia chiude le indagini su Garlasco, 'Chiara è stata uccisa da Sempio'

  • Caso Minetti. La Procura generale, al momento no dati per cambiare il parere sulla grazia

    Caso Minetti. La Procura generale, al momento no dati per cambiare il parere sulla grazia

  • Ricky Martin torna in Italia dopo 15 anni: concerto a San Benedetto del Tronto il 21 giugno 2026

    Ricky Martin torna in Italia dopo 15 anni: concerto a San Benedetto del Tronto il 21 giugno 2026

Londra: due ebrei feriti a coltellate a Golders Green, l'aggressore è stato bloccato, poi preso dalla polizia

Londra: due ebrei feriti a coltellate a Golders Green, l'aggressore è stato bloccato, poi preso dalla polizia

L'uomo di cui non si conoscono al momento generalità e nazionalità è stato immobilizzato con un taser, nel quartiere frequenti episodi antisemiti

Botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Trump, l'Iran non può ricattarci su Hormuz

Botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Trump, l'Iran non può ricattarci su Hormuz

I Pasdaran rivendicano il controllo sullo Stretto. Intanto la nave da crociera italiana Msc Euribia, rimasta bloccata per un mese e mezzo nel Golfo Persico per la guerra, ha lasciando definitivamente l'area

Sistema di sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Alcune falle, ma nel complesso ha funzionato

Sistema di sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Alcune falle, ma nel complesso ha funzionato

Molte le polemiche sull'attentato della scorsa sera a Donald Trump. Le più coriacee ruotano attorno alla gestione dell'incolumità del capo della Casa Bianca. Bucato il primo livello, ma l'attentatore è stato fermato