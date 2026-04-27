Sistema di sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Alcune falle, ma nel complesso ha funzionato

La protezione del presidente degli stati Uniti è un complesso sistema a cerchi concentrici, garantito dal Secret Service, che è quello più prossimo a Donald Trump.





BUCATO IL PRIMO LIVELLO DI SICUREZZA

Il più esterno è garantito dalla Polizia statale e federale, ed è quello che è stato bucato dall’'assassino gentile', come ha firmato il suo manifesto Cole Tomas Allen. Un livello superato dall’attentatore -che, la notte scorsa, ha cercato di uccidere Donald Trump- prenotando una camera nell’Hotel che ospitava l’evento: il Washinton Hilton, un enorme edificio al centro della capitale americana, dove tradizionalmente di svolge la cena di gala dei corrispondenti stampa della Casa Bianca. Una volta dentro, Allen ha atteso il momento più propizio, quando gli ospiti erano seduti a tavola, per attraversare un check point correndo e cogliendo di sorpresa gli agenti, che lo hanno immediatamente immobilizzato. Molte le polemiche sulla sicurezza.





LE TESTOMINIANZE RACCOLETE DA WSJ

Il Wall Street Journal post ha raccolto la testimonianza di ospiti che hanno affermato di essere riusciti ad accedere all'hotel semplicemente mostrando un biglietto per la cena o una copia di un invito, senza che venissero scansionati e senza controlli di identità. "È stato più facile entrare alla cena che in molti grandi eventi sportivi e concerti", ha commentato il quotidiano. Una fonte ha affermato che, secondo quanto riferito, alla cena era stato assegnato un livello di sicurezza inferiore rispetto a quello previsto per eventi di rilevanza nazionale o internazionale, come l'insediamento presidenziale o il discorso sullo Stato dell'Unione.





LA SICUREZZA E' STATA EFFICACE

La replica dei responsabili della sicurezza è arrivata a stretto giro: “abbiamo fermato l’attentatore, il dispositivo è stato efficace" hanno riferito le forze dell'ordine. Secondo una persona a conoscenza dei fatti, nei giorni precedenti all'evento, si potevano vedere agenti in hotel impegnati in controlli di sicurezza, che includevano interrogatori del personale e ispezioni di aree come la cucina. La stessa fonte ha affermato che sabato mattina gli agenti di sicurezza erano dislocati intorno all'hotel. Wsj scrive che, sebbene la sparatoria abbia scosso i partecipanti, alcuni funzionari delle forze dell'ordine hanno affermato che il fallimento dell'attentatore era la prova dell'efficacia del piano di difesa che ha salvato il presidente.



