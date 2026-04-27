Sistema di sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Alcune falle, ma nel complesso ha funzionato

Sistema di sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Alcune falle, ma nel complesso ha funzionato

Sistema di sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Alcune falle, ma nel complesso ha funzionato

Valentina Iannicelli

27 aprile 2026, ore 10:56

Molte le polemiche sull'attentato della scorsa sera a Donald Trump. Le più coriacee ruotano attorno alla gestione dell'incolumità del capo della Casa Bianca. Bucato il primo livello, ma l'attentatore è stato fermato

La protezione del presidente degli stati Uniti è un complesso sistema a cerchi concentrici, garantito dal Secret Service, che è quello più prossimo a Donald Trump.


BUCATO IL PRIMO LIVELLO DI SICUREZZA

Il più esterno è garantito dalla Polizia statale e federale, ed è quello che è stato bucato dall’'assassino gentile', come ha firmato il suo manifesto Cole Tomas Allen. Un livello superato dall’attentatore -che, la notte scorsa, ha cercato di uccidere Donald Trump- prenotando una camera nell’Hotel che ospitava l’evento: il Washinton Hilton, un enorme edificio al centro della capitale americana, dove tradizionalmente di svolge la cena di gala dei corrispondenti stampa della Casa Bianca. Una volta dentro, Allen ha atteso il momento più propizio, quando gli ospiti erano seduti a tavola, per attraversare un check point correndo e cogliendo di sorpresa gli agenti, che lo hanno immediatamente immobilizzato. Molte le polemiche sulla sicurezza.


LE TESTOMINIANZE RACCOLETE DA WSJ

Il Wall Street Journal post ha raccolto la testimonianza di ospiti che hanno affermato di essere riusciti ad accedere all'hotel semplicemente mostrando un biglietto per la cena o una copia di un invito, senza che venissero scansionati e senza controlli di identità. "È stato più facile entrare alla cena che in molti grandi eventi sportivi e concerti", ha commentato il quotidiano. Una fonte ha affermato che, secondo quanto riferito, alla cena era stato assegnato un livello di sicurezza inferiore rispetto a quello previsto per eventi di rilevanza nazionale o internazionale, come l'insediamento presidenziale o il discorso sullo Stato dell'Unione.


LA SICUREZZA E' STATA EFFICACE 

La replica dei responsabili della sicurezza è arrivata a stretto giro: “abbiamo fermato l’attentatore, il dispositivo è stato efficace" hanno riferito le forze dell'ordine. Secondo una persona a conoscenza dei fatti, nei giorni precedenti all'evento, si potevano vedere agenti in hotel impegnati in controlli di sicurezza, che includevano interrogatori del personale e ispezioni di aree come la cucina. La stessa fonte ha affermato che sabato mattina gli agenti di sicurezza erano dislocati intorno all'hotel. Wsj scrive che, sebbene la sparatoria abbia scosso i partecipanti, alcuni funzionari delle forze dell'ordine hanno affermato che il fallimento dell'attentatore era la prova dell'efficacia del piano di difesa che ha salvato il presidente.


Argomenti

attentato
trump
washington

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Medio Oriente, una delegazione iraniana in arrivo a Islamabad. Hegseth: "Occasione storica per Teheran"

    Medio Oriente, una delegazione iraniana in arrivo a Islamabad. Hegseth: "Occasione storica per Teheran"

  • Hormuz, Trump: "ho dato l'ordine di distruggere i posamine". In bilico i colloqui di venerdì a Islamabad

    Hormuz, Trump: "ho dato l'ordine di distruggere i posamine". In bilico i colloqui di venerdì a Islamabad

  • Trump: Tregua prolungata, ma stretto di Hormuz chiuso. L'Iran sequestra 2 navi per rappresaglia

    Trump: Tregua prolungata, ma stretto di Hormuz chiuso. L'Iran sequestra 2 navi per rappresaglia

  • Strage di Crans, fattutre da migliaia di euro chiesti dall'ospedale svizzero ai feriti. Meloni: "vergognoso"

    Strage di Crans, fatture da migliaia di euro dall'ospedale svizzero ai feriti. Meloni: "vergognoso"

  • Colloqui in bilico tra Iran e Usa. La pressione su Hormuz e le trattative sommerse

    Colloqui in bilico tra Iran e Usa. La pressione su Hormuz e le trattative sommerse

  • Tregua di 10 giorni in Libano. Trump: 'la guerra in Iran una piccola digressione'. le minacce di Hezbollah e la soddisfazione dell'Iran

    Tregua di 10 giorni in Libano. Trump: 'la guerra in Iran una piccola digressione'. le minacce di Hezbollah e la soddisfazione dell'Iran

  • Trump: "intesa con l'Iran entro aprile". Negoziati anche per la tregua in Libano

    Trump: "intesa con l'Iran entro aprile". Negoziati anche per la tregua in Libano

  • Trump tra minacce e retromarce. Attacca ancora il Papa e afferma che l'accordo con l'Iran è vicino

    Trump tra minacce e retromarce. Attacca ancora il Papa e afferma che l'accordo con l'Iran è vicino

  • Pèter Magyar: l'ascesa in sordina e la vittoria eclatante alle elezioni ungheresi. L'Europa tira un sospiro di sollievo

    Pèter Magyar: l'ascesa in sordina e la vittoria eclatante alle elezioni ungheresi. L'Europa tira un sospiro di sollievo

  • Medio Oriente, accordi in bilico tra Usa e Iran. Secondo Israele non vale il 'cessate il fuoco' in Libano

    Medio Oriente, accordi in bilico tra Usa e Iran. Secondo Israele non vale il 'cessate il fuoco' in Libano

Medio Oriente, le minacce di Trump alla scadenza dell'ultimatum. Khamenei ferito e non cosciente, secondo l'intelligence

Medio Oriente, le minacce di Trump alla scadenza dell'ultimatum. Khamenei ferito e non cosciente, secondo l'intelligence

Sempre più lontana la possibilità della fine della guerra. Il presidente americano ha minacciato di distruggere l'Iran in una notte, se non accetterà un accordo. La Repubblica Islamica ha invitato i civili a formare catene umane intorno alle infrastrutture

Vigilia dei negoziati tra Usa e Iran in Pakistan, Trump pronto a intensificare gli attacchi contro il regime in caso di fallimento

Vigilia dei negoziati tra Usa e Iran in Pakistan, Trump pronto a intensificare gli attacchi contro il regime in caso di fallimento

Il presidente del parlamento dello stato islamico chiede il cessate il fuoco in Libano prima dell’avvio delle trattative

Svezia, ritorno all'analogico per la scuola. E promuove l’uso maggiore di libri, carta e penne tradizionali

Svezia, ritorno all'analogico per la scuola. E promuove l’uso maggiore di libri, carta e penne tradizionali

L'obiettivo è quello di invertire il trend in calo dell'alfabetizzazione. Tra gli esperti c'è chi plaude la svolta e chi la critica