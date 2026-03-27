Blanco presenta a RTL 102.5 il nuovo album “MA’”: «È un album vario, spero possa aiutare qualcuno. In ogni brano c’è un messaggio»
27 marzo 2026, ore 17:00
In diretta su RTL 102.5 Blanco annuncia la sua presenza a RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – Roma
BLANCO è stato ospite del programma The Flight su RTL 102.5, insieme a Matteo Campese e La Zac, per presentare in anteprima MA’, l’attesissimo nuovo album in uscita il prossimo 3 aprile. Durante l’intervista alla prima radio d’Italia l’artista ha annunciato a sorpresa la partecipazione a RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Roma del prossimo 31 maggio a Roma.
«Ho iniziato a lavorare davvero a questo disco dalla scorsa estate. Prima ho fatto alcune prove, ho sperimentato un po’, poi ho capito che era pronto per uscire. Si chiama MA’ perché mia madre è l’unica donna della mia vita ed è anche con me nella foto di copertina, lì avevo 7 o 8 anni. Non le ho detto che avrei usato quella foto, perché non le piace esporsi, ma sapevo che in fondo le avrebbe fatto piacere. L’album è vario, c’è un po’ di tutto: spero che possa piacere e aiutare qualcuno. Non seguo molto i generi, faccio ciò che sento nel momento. Il disco l’ho scritto pensando a me, ma in ogni brano ho cercato di inserire un messaggio, quindi le canzoni sono interpretabili. In ognuna c’è, in qualche modo, speranza. Non è un disco triste, voglio dire che anche nei momenti peggiori c’è sempre la speranza», racconta BLANCO a RTL 102.5.
BLANCO è da oggi in rotazione radiofonica con “Ricordi”, il nuovo singolo con Elisa. Scritto anni fa da BLANCO tra Londra e Parigi, il brano ha conservato intatta la sua urgenza espressiva, trovando la sua forma definitiva proprio nell’incontro in studio con Elisa, che ne amplifica profondità e risonanza emotiva. Ospite di RTL 102.5, l’artista racconta: «È un brano che avevo iniziato circa due o tre anni fa. L’ho riascoltato dopo un po’ di tempo e ho sentito il desiderio di completarlo, doveva maturare. Anche se parla di ricordi, io non sono un tipo nostalgico, mi piace guardare al futuro e andare avanti. I ricordi che ho in comune con Elisa? Tutti noi siamo diversi, ma se vai in profondità trovi sempre qualcosa che ci accomuna, io ed Elisa l’abbiamo trovato».
I PROSSIMI IMPEGNI LIVE
Il nuovo disco sarà presentato dal vivo tra aprile e maggio 2026 durante “Il primo tour nei palazzetti” di BLANCO, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. A questi appuntamenti si affianca anche il “Tour Estate 2026”.
«Siamo contenti di quello che stiamo costruendo per questo tour, stiamo curando tutto nei dettagli. Non vedo l’ora di iniziare, vi aspetto tutti e spero che sarà un momento incredibile. L’ultima data live è stata a San Siro, ora si riparte, sarà una grande festa», racconta BLANCO a The Flight.
“Il primo tour nei palazzetti”
17.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo SOLD OUT
20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum
23.04.2026 Padova – Kioene Arena
25.04.2026 Torino – Inalpi Arena
29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT
30.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport
02.05.2026 Bari – Palaflorio SOLD OUT
03.05.2026 Bari – Palaflorio
05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele
06.05.2026 Napoli – Palapartenope
08.05.2026 Bologna – Unipol Arena
11.05.2026 Milano – Unipol Forum SOLD OUT
13.05.2026 Milano – Unipol Forum
16.05.2026 Pesaro – Vitrifrigo Arena
“Tour Estate 2026”
29.06.2026 Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello
21.07.2026 Palmanova (UD) – Estate di Stelle 2026 / Piazza Grande
26.07.26 Catania – Sotto il Vulcano Fest / Villa Bellini
02.08.26 Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival / Parco Gondar
06.08.26 Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani
09.08.26 Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival / Arena della Versilia
12.08.26 Baia Domizia (CE) – Baia Domizia Summer Festival / Arena dei Pini
RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026 – ROMA, BLANCO SI UNISCE ALLA LINE UP!
BLANCO si unisce al grande cast di RTL 102.5 Power Hits Estate - Roma! Il 31 maggio 2026, al Centrale del Foro Italico, il primo grande evento che anticipa l’estate! È proprio l’artista ad annunciarlo in diretta: “Sono contento di essere lì con RTL 102.5, ci divertiremo”.
L’artista si aggiunge allo straordinario cast già annunciato. I primi nomi annunciati sono: ANNALISA, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, EMMA, FEDEZ, GABRY PONTE, J-AX, LDA & AKA 7EVEN, LEVANTE, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE KOLORS, a cui si aggiungeranno tanti altri grandissimi artisti!
I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – 31 maggio, Centrale del Foro Italico (Roma) sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/rtl-power-hits/?affiliate=IGA
L’hashtag ufficiale del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è: #RTL1025PHE26
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