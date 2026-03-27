Blanco presenta a RTL 102.5 il nuovo album “MA’”: «È un album vario, spero possa aiutare qualcuno. In ogni brano c’è un messaggio»

BLANCO è stato ospite del programma The Flight su RTL 102.5, insieme a Matteo Campese e La Zac, per presentare in anteprima MA’, l’attesissimo nuovo album in uscita il prossimo 3 aprile. Durante l’intervista alla prima radio d’Italia l’artista ha annunciato a sorpresa la partecipazione a RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Roma del prossimo 31 maggio a Roma.

«Ho iniziato a lavorare davvero a questo disco dalla scorsa estate. Prima ho fatto alcune prove, ho sperimentato un po’, poi ho capito che era pronto per uscire. Si chiama MA’ perché mia madre è l’unica donna della mia vita ed è anche con me nella foto di copertina, lì avevo 7 o 8 anni. Non le ho detto che avrei usato quella foto, perché non le piace esporsi, ma sapevo che in fondo le avrebbe fatto piacere. L’album è vario, c’è un po’ di tutto: spero che possa piacere e aiutare qualcuno. Non seguo molto i generi, faccio ciò che sento nel momento. Il disco l’ho scritto pensando a me, ma in ogni brano ho cercato di inserire un messaggio, quindi le canzoni sono interpretabili. In ognuna c’è, in qualche modo, speranza. Non è un disco triste, voglio dire che anche nei momenti peggiori c’è sempre la speranza», racconta BLANCO a RTL 102.5.

BLANCO è da oggi in rotazione radiofonica con “Ricordi”, il nuovo singolo con Elisa. Scritto anni fa da BLANCO tra Londra e Parigi, il brano ha conservato intatta la sua urgenza espressiva, trovando la sua forma definitiva proprio nell’incontro in studio con Elisa, che ne amplifica profondità e risonanza emotiva. Ospite di RTL 102.5, l’artista racconta: «È un brano che avevo iniziato circa due o tre anni fa. L’ho riascoltato dopo un po’ di tempo e ho sentito il desiderio di completarlo, doveva maturare. Anche se parla di ricordi, io non sono un tipo nostalgico, mi piace guardare al futuro e andare avanti. I ricordi che ho in comune con Elisa? Tutti noi siamo diversi, ma se vai in profondità trovi sempre qualcosa che ci accomuna, io ed Elisa l’abbiamo trovato».

I PROSSIMI IMPEGNI LIVE

Il nuovo disco sarà presentato dal vivo tra aprile e maggio 2026 durante “Il primo tour nei palazzetti” di BLANCO, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. A questi appuntamenti si affianca anche il “Tour Estate 2026”.

«Siamo contenti di quello che stiamo costruendo per questo tour, stiamo curando tutto nei dettagli. Non vedo l’ora di iniziare, vi aspetto tutti e spero che sarà un momento incredibile. L’ultima data live è stata a San Siro, ora si riparte, sarà una grande festa», racconta BLANCO a The Flight.

“Il primo tour nei palazzetti”

17.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo SOLD OUT

20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum

23.04.2026 Padova – Kioene Arena

25.04.2026 Torino – Inalpi Arena

29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

30.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport

02.05.2026 Bari – Palaflorio SOLD OUT

03.05.2026 Bari – Palaflorio

05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele

06.05.2026 Napoli – Palapartenope

08.05.2026 Bologna – Unipol Arena

11.05.2026 Milano – Unipol Forum SOLD OUT

13.05.2026 Milano – Unipol Forum

16.05.2026 Pesaro – Vitrifrigo Arena





“Tour Estate 2026”

29.06.2026 Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello

21.07.2026 Palmanova (UD) – Estate di Stelle 2026 / Piazza Grande

26.07.26 Catania – Sotto il Vulcano Fest / Villa Bellini

02.08.26 Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival / Parco Gondar

06.08.26 Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani

09.08.26 Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival / Arena della Versilia

12.08.26 Baia Domizia (CE) – Baia Domizia Summer Festival / Arena dei Pini





RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026 – ROMA, BLANCO SI UNISCE ALLA LINE UP!

BLANCO si unisce al grande cast di RTL 102.5 Power Hits Estate - Roma! Il 31 maggio 2026, al Centrale del Foro Italico, il primo grande evento che anticipa l’estate! È proprio l’artista ad annunciarlo in diretta: “Sono contento di essere lì con RTL 102.5, ci divertiremo”.

L’artista si aggiunge allo straordinario cast già annunciato. I primi nomi annunciati sono: ANNALISA, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, EMMA, FEDEZ, GABRY PONTE, J-AX, LDA & AKA 7EVEN, LEVANTE, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE KOLORS, a cui si aggiungeranno tanti altri grandissimi artisti!

I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – 31 maggio, Centrale del Foro Italico (Roma) sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/rtl-power-hits/?affiliate=IGA

L’hashtag ufficiale del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è: #RTL1025PHE26



