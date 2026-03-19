RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Eddie Brock, LDA & Aka 7even, Sayf e Serena Brancale si aggiungono al cast

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Eddie Brock, LDA & Aka 7even, Sayf e Serena Brancale si aggiungono al cast

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Eddie Brock, LDA & Aka 7even, Sayf e Serena Brancale si aggiungono al cast

Redazione Web

19 marzo 2026, ore 11:30 , agg. alle 11:40

Domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma il primo grande evento che anticipa l’estate! In occasione del 10° anniversario, con un con una line-up stellare, RTL 102.5 Power Hits Estate lancia la sfida al tormentone dell’estate verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona

In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia! Il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una serata-evento imperdibile. Altri grandi artisti si aggiungono al cast: EDDIE BROCK, LDA & AKA 7EVEN, SAYF e SERENA BRANCALE.

Quest’anno la sfida che decreterà il vero tormentone dell’estate 2026 inizia dalla Capitale d’Italia, un viaggio musicale che attraverserà tutta la stagione più bella verso la finalissima del 1° settembre all’Arena di Verona. Tutti i nomi già annunciati della line-up romana del 2026 sono: ANNALISA, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, FEDEZ, GABRY PONTE, J-AX, LDA & AKA 7EVEN, LEVANTE, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE KOLORS… e tante altre sorprese.

I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – 31 maggio, Centrale del Foro Italico (Roma) sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/rtl-power-hits/?affiliate=IGA 

L’hashtag ufficiale del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è: #RTL1025PHE26


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