Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Sinner demolisce Popyrin, agli ottavi derby con Pellegrino. Eliminati Bellucci e Cobolli

TABELLONE MASCHILE

Il Foro Italico si prepara a vivere un ottavo di finale tutto italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, protagonisti di una giornata esaltante agli Internazionali d’Italia. Il numero uno del mondo continua il suo percorso senza lasciare spazio agli avversari e travolge Alexei Popyrin con un netto 6-2 6-0 in poco più di un’ora, confermando uno stato di forma impressionante. Per Sinner arriva così la venticinquesima vittoria consecutiva stagionale e un’altra prestazione dominata dall’inizio alla fine. L’altoatesino ha preso subito il controllo della partita, mettendo pressione all’australiano fin dai primi scambi. Qualche imprecisione con il diritto nel primo set non ha minimamente cambiato l’inerzia dell’incontro, perché il servizio e la profondità dei colpi dell’azzurro hanno fatto costantemente la differenza. Nel secondo parziale il livello si è ulteriormente alzato: Sinner ha praticamente cancellato il rivale dal campo, chiudendo senza concedere giochi e mostrando ancora una volta la superiorità che sta caratterizzando la sua stagione. Ad attenderlo ci sarà ora Andrea Pellegrino, autore della più bella vittoria della sua carriera. Il pugliese, arrivato nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, continua la sua splendida corsa eliminando Frances Tiafoe in due set. Dopo un primo parziale equilibratissimo, deciso soltanto al tie-break, Pellegrino ha preso completamente in mano la partita nel secondo set, dominando l’americano con coraggio e lucidità. Per il tennista italiano si tratta del primo ottavo di finale in un Masters 1000, conquistato grazie a una prova di grande personalità. Pellegrino ha saputo gestire i momenti più delicati senza perdere aggressività, restando sempre lucido anche quando Tiafoe ha provato a rientrare nel match. Il 6-1 del secondo set racconta perfettamente il dominio dell’azzurro nella fase finale dell’incontro. Si chiude invece al terzo turno il torneo di Mattia Bellucci. Il lombardo viene sconfitto ancora una volta dallo spagnolo Landaluce, che si conferma avversario particolarmente complicato per lui. Bellucci non è riuscito a trovare continuità in risposta e ha sofferto le altissime percentuali al servizio dello spagnolo, apparso molto solido per tutta la durata della partita. Probabilmente hanno pesato anche le energie spese nel match precedente contro Etcheverry, ma resta comunque positivo il cammino dell’azzurro al Foro Italico. In serata grande delusione per Flavio Cobolli, eliminato al terzo turno del torneo dall'argentino Tirante. Troppi errori per il tennista azzurro che subisce due break nel primo set durato solo 38 minuti, poi nel secondo la parità regna sovrana fino al settimo game in cui Tirante riesce strappare un atro break, Cobolli non reagisce, subisce l'aggressività del suo avversario ed è costretto a salutare gli Internazionali BNL d'Italia.





IL TORNEO DI DOPPIO

Buona la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio degli Internazionali BNL d'Italia 2026. La coppia azzurra, accreditata della settima testa di serie, ha superato in rimonta il duo formato da Yuki Bhambri e Michael Venus con il punteggio di 2-6 6-3 10-8, conquistando così l’accesso al secondo turno. Dopo un avvio complicato, segnato da un break subito nel primo set, gli italiani hanno alzato il livello soprattutto al servizio e in risposta, cambiando l’inerzia del match. Decisivo il tie-break finale, combattuto fino agli ultimi punti e risolto da un allungo nel finale che ha premiato esperienza e lucidità del tandem azzurro. Avanzano anche Sara Errani e Jasmine Paolini, che però hanno dovuto lottare più del previsto nel derby tricolore contro Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti, battute 6-4 6-3. Una sfida equilibrata, caratterizzata da numerosi game decisi al deciding point e dal medical time out richiesto da Paolini per un fastidio al piede sinistro al termine del primo set. Le campionesse in carica torneranno in campo agli ottavi contro le ceche Linda Noskova e Tereza Valentova.