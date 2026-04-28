Tennis, Madrid Open, Lehecka raggiunge i quarti di finale, fuori Lorenzo Musetti

28 aprile 2026, ore 15:42
Il carrarino perde con un doppio 6-3 contro il tennista della Repubblica Ceca. Prossimo obiettivo per l'azzurro gli Internazionali BNL d'Italia
Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Musetti, battuto con un netto 6-3 6-3 da Jiri Lehecka al termine di una sfida dominata dal tennista ceco, capace di imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi e di non lasciare mai davvero spazio alla rimonta dell’azzurro. In un’ora e un quarto di gioco, il numero 14 del mondo ha costruito il successo soprattutto grazie a una risposta aggressiva e a una grande solidità nei turni di battuta, mentre Musetti non è mai riuscito a trovare continuità né a cambiare l’inerzia del match.
PRIMO SET
L’avvio sembrava promettente per il carrarino, che aveva aperto la partita tenendo il primo game di servizio con personalità, chiuso anche da un ace. Ma Lehecka ha risposto subito con la stessa intensità, mostrando immediatamente una qualità altissima con la prima di servizio e una notevole profondità da fondo campo. Il momento decisivo del primo set arriva nel quarto gioco: il ceco alza il livello in risposta, spinge con colpi profondi e centrali e mette in difficoltà Musetti, che finisce per cedere il servizio con un errore di rovescio difensivo. È il break che indirizza il parziale. Da lì Lehecka prende definitivamente in mano la partita. Il servizio funziona, il dritto fa male e Musetti fatica a trovare soluzioni per scardinare il suo gioco. L’azzurro resta comunque in scia e nel settimo game costruisce la sua occasione migliore: sale fino allo 0-40 e si procura tre palle consecutive per il controbreak. Sembra il possibile momento della svolta, ma il ceco reagisce da giocatore maturo: annulla tutte le occasioni con coraggio, affidandosi alla prima e a scelte aggressive, e conserva il vantaggio. È lì che il primo set prende definitivamente la strada di Lehecka. Nel nono game Musetti serve per restare nel parziale, ma continua a soffrire la pressione del rivale. Lehecka conquista due set point e chiude alla seconda opportunità con uno splendido dritto lungolinea in corsa, firmando il 6-3 dopo aver controllato quasi interamente il set.
IL SECONDO SET
Il secondo parziale segue lo stesso copione. Il ceco parte ancora forte, tiene con autorità il servizio e conferma la sensazione di avere sempre il controllo dello scambio. Musetti prova a restare aggrappato alla partita, alternando qualche buon turno di battuta a lampi di classe, come una bella combinazione palla corta e volée che gli permette di restare sul 3-3. Ma il problema resta sempre lo stesso: Lehecka non concede quasi nulla quando serve e continua a spingere con grande fiducia. Nel quinto game arriva un’altra occasione importante per il toscano, che si procura una palla break sul 30-40. Anche stavolta, però, il ceco si salva con grande personalità: Musetti risponde troppo lontano sulla seconda e concede campo, Lehecka ne approfitta e chiude il game con un efficace serve and volley. È il momento che spegne definitivamente le speranze dell’azzurro. Sul 3-5 Musetti si ritrova a servire per restare nel match, ma Lehecka accelera ancora. Una risposta aggressiva e un violento dritto incrociato gli regalano due palle break, e alla seconda occasione arriva la chiusura definitiva. Il match termina con una splendida volée di rovescio del ceco, simbolo perfetto di una prestazione completa e autoritaria. Per Musetti resta una giornata complicata, in cui non è mai riuscito davvero ad alzare il livello contro un avversario solido, brillante e sempre in controllo.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini
Bergamo, a ottobre un weekend di sport ed emozioni con Il Lombardia e la Gran Fondo Il Lombardia Felice Gimondi
Appuntamento il 10 ottobre con la partenza dell'ultima Monumento dell'anno, seguita il giorno dopo dalla Gran Fondo, che prenderà il via per la prima volta da Bergamo. Iscrizioni aperte da oggi