Tennis, Madrid Open, Lehecka raggiunge i quarti di finale, fuori Lorenzo Musetti

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Musetti, battuto con un netto 6-3 6-3 da Jiri Lehecka al termine di una sfida dominata dal tennista ceco, capace di imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi e di non lasciare mai davvero spazio alla rimonta dell’azzurro. In un’ora e un quarto di gioco, il numero 14 del mondo ha costruito il successo soprattutto grazie a una risposta aggressiva e a una grande solidità nei turni di battuta, mentre Musetti non è mai riuscito a trovare continuità né a cambiare l’inerzia del match.

PRIMO SET

L’avvio sembrava promettente per il carrarino, che aveva aperto la partita tenendo il primo game di servizio con personalità, chiuso anche da un ace. Ma Lehecka ha risposto subito con la stessa intensità, mostrando immediatamente una qualità altissima con la prima di servizio e una notevole profondità da fondo campo. Il momento decisivo del primo set arriva nel quarto gioco: il ceco alza il livello in risposta, spinge con colpi profondi e centrali e mette in difficoltà Musetti, che finisce per cedere il servizio con un errore di rovescio difensivo. È il break che indirizza il parziale. Da lì Lehecka prende definitivamente in mano la partita. Il servizio funziona, il dritto fa male e Musetti fatica a trovare soluzioni per scardinare il suo gioco. L’azzurro resta comunque in scia e nel settimo game costruisce la sua occasione migliore: sale fino allo 0-40 e si procura tre palle consecutive per il controbreak. Sembra il possibile momento della svolta, ma il ceco reagisce da giocatore maturo: annulla tutte le occasioni con coraggio, affidandosi alla prima e a scelte aggressive, e conserva il vantaggio. È lì che il primo set prende definitivamente la strada di Lehecka. Nel nono game Musetti serve per restare nel parziale, ma continua a soffrire la pressione del rivale. Lehecka conquista due set point e chiude alla seconda opportunità con uno splendido dritto lungolinea in corsa, firmando il 6-3 dopo aver controllato quasi interamente il set.