Lucio Dalla e Lucio Battisti in un unico vinile esclusivo: “L’ALBA DI LUCIO” in pre-order oggi e domani

Un’edizione unica acquistabile in un arco di tempo limitato che unisce due voci immortali della musica italiana. “L’alba di Lucio” è il nuovo progetto discografico in vinile, in formato 12 pollici a 45 giri, che rende omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti, due giganti del cantautorato italiano nati a poche ore di distanza, rispettivamente il 4 e il 5 marzo 1943, e destinati a cambiare per sempre il panorama musicale del nostro Paese. “L’alba di Lucio” è un omaggio che invita a celebrare due artisti eterni che hanno rivoluzionato la musica pop leggera, nel giorno stesso in cui il loro talento vide la luce.

DOVE TROVARLO

“L’alba di Lucio” è disponibile in pre-order esclusivamente oggi, mercoledì 4 marzo, e domani, giovedì 5 marzo, e solo online su Sony Music Store in copie uniche da collezione. Ogni copia sarà infatti numerata, rendendo ogni vinile un pezzo unico e irrinunciabile per collezionisti e amanti della grande canzone italiana. Il vinile in colorazione marble blu/lavanda riunisce due brani simbolo della produzione di Lucio Dalla e Lucio Battisti:

Lato A: 4 marzo 1943 – Lucio Dalla

Lato B: I giardini di marzo – Lucio Battisti

LA COPERTINA E UN CONTRIBUTO SPECIALE

La copertina illustrata porta la firma di Matteo Berton, mentre le buste interne personalizzate raccontano visivamente l’incontro ideale tra i due Lucio, in un dialogo simbolico tra canzoni, epoche e sensibilità. A rendere ancora più prezioso il progetto, un contributo speciale di Vincenzo Mollica, che firma un testo inedito dedicato a “quella notte magica” in cui nacquero, a poche ore l’uno dall’altro, due geni assoluti della musica italiana.



