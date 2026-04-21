Ditonellapiaga presenta a RTL 102.5 il nuovo progetto discografico “Miss Italia”

“MISS ITALIA”, IL NUOVO ALBUM

Dopo l’esperienza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, Ditonellapiaga pubblica “Miss Italia” il nuovo progetto discografico disponibile dallo scorso 10 aprile. L’album nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi, con il desiderio di restare fedele a sé stessi pur vivendo all’interno di un sistema che spesso chiede il contrario. Con sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, Miss Italia esplora in dieci tracce le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente. “Quando l’ho scritto, ho deciso di realizzare un album che avesse un inizio e una fine: ci sono vari stadi del racconto e mi piacciono tutti. Ci sono brani che, dopo averli scritti, mi hanno fatto sentire molto più libera, come “Io”, che rappresenta un’accettazione del fallimento. Mi sono imposta di non scrivere d’amore in questo disco, perché avevo bisogno di affrontare tante cose dentro di me: le aspettative, i canoni”, racconta Ditonellapiaga a RTL 102.5.

Interamente scritto e composto dalla stessa Margherita -insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione- Miss Italia indaga il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”: Ditonellapiaga non punta il dito, stuzzica con curiosità prendendosi, con la sua voce sbarazzina e volutamente fuori dal coro, i suoi spazi tra le regole e le sue ambiguità. “Ho scritto “Miss Italia” l’ho fatto con il mio migliore amico, Alessandro Casagni, in cameretta. Abbiamo uno studio, ma io ho il fascino della stanza con il letto, un po’ stile universitario. Gli studi sono spesso bui, con poca luce naturale, e questa cosa mi dà fastidio. È un disco molto introspettivo, all’inizio ho scritto con varie persone, poi ho capito che con lui riesco a essere senza filtri e davvero autentica. A quel punto ho detto ‘facciamolo insieme’. In sei o sette mesi abbiamo prodotto tutto, è stato un lavoro intenso. Ho eliminato i filtri, ho lavorato su me stessa, sono stata autentica e ho fatto i conti anche con le ansie che avevo verso questo album. Sentivo che con questo disco me la stavo giocando”, continua.

Ospite di RTL 102.5 Ditonellapiaga ha raccontato anche l’instore tour, dove ha potuto incontrare il suo pubblico: “In questi giorni sono nel frullatore, ho fatto gli instore, ho incontrato i fan in giro per l’Italia e tra poco inizierò a preparare il tour. Sono contentissima. È appena uscito il disco ed è un momento molto bello. Sto ricevendo un grande affetto, come quello di Sanremo, ma in molti si sono fermati ad ascoltare tutto il disco. È un album molto personale, ma penso che possa arrivare a tante altre persone. Ho incontrato tante persone, nel mio pubblico ci sono molte ragazze giovani e tanta comunità LGBT. C’è anche qualche adulto, ma soprattutto ragazzi molto giovani. Questo mi rende felice, perché arrivare alle nuove generazioni è una responsabilità, ma mi spinge anche a scrivere cose che possano avere un valore. Io ascoltavo molta musica di donne, mi identificavo in loro. Non andavo ai concerti perché ero innamorata del cantante. Anche adesso ascolto molte donne perché mi impersono in loro, è come se dessero voce ai miei pensieri”.

I PROSSIMI LIVE

Le tracce di Miss Italia e i brani più iconici di Margherita verranno portati on stage in occasione di numerosi appuntamenti -prodotti da Magellano Concerti- che da giugno a settembre la vedranno calcare i palchi dei principali festival italiani, per poi proseguire in autunno con due speciali appuntamenti nei club: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

“Ci sono tante date, alcune non sono ancora state annunciate. Ci saranno molte occasioni per incontrarci. Tra qualche giorno inizierò le prove di preproduzione, lavoreremo sulla scrittura e sulla scaletta. Vorrei che fosse un live un po’ teatrale, con elementi performativi che non siano solo musicali. Mi piacerebbe divertirmi e cimentarmi anche in qualcosa di diverso, perché penso che questo disco abbia una dimensione teatrale e si possa costruire uno spettacolo differente dal concerto standard. Vorrei raccontarlo anche in modo più “musical”, ma con un approccio molto dance, come ho fatto con Tony Pitony a Sanremo”, racconta Ditonellapiaga a RTL 102.5

LIVE ESTATE 2026

CALENDARIO

26 maggio @L’Aquila - Cooltura Fest

04 giugno @Cagliari – AteneiKa

18 giugno @Rivoli (To) - Sguardi Live

26 giugno @Bologna – We Make Future

28 giugno @Perugia - L’ Umbria Che Spacca

02 luglio @Cremona - Tanta Robba Festival

03 luglio @Bergamo - NXT

15 luglio @Treviso - Suoni Di Marca

16 luglio @Arezzo - Men/Go Music Fest

30 luglio @Montesilvano (PE) – Montesilvano Summer Fest

31 luglio @Montecosaro (Mc) - Mind Festival

1° agosto @Livorno - Effetto Venezia

03 agosto @Locarno - Rotonda By La Mobiliare

09 agosto @Roccadaspide (Sa) - Festival Dell’aspide

11 agosto @Milazzo - Mish Mash Festival

04 settembre @Trento - Trento Live Fest

12 settembre @Padova - Pride Village

DITONELLAPIAGA A RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026

Ditonellapiaga sarà tra i protagonisti dell’RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: l’appuntamento è per il 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma, dove salirà sul palco insieme a un cast straordinario di artisti per una serata evento davvero imperdibile.



