New Hit di RTL 102.5: “Talk To You” di ANOTR ft 54 Ultra, “P0RNO” delle Bambole di Pezza, “Bel venerdì” di Eddie Brock, “Summer Funk” di Francesco Gabbani e “Heroine” dei Maroone 5

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





ANOTR COLLABORANO CON 54 ULTRA IN “TALK TO YOU”

Il duo olandese ANOTR (Jesse van der Heijden e Oguzhan Guney) torna con il nuovo singolo “Talk To You” (feat. 54 Ultra), che da questa settimana entra in rotazione su RTL 102.5. Il brano contiene il loro signature sound disco-house, evolvendolo con strumentazione live e bilanciando influenze senza tempo con una produzione contemporanea e super curata. Con 54 Ultra (New Jersey) a firmare voci e chitarre, il brano abbraccia un’elegante nostalgia electro-disco: riff funk di chitarra, synth sincopati e vocal riverberati, un disco perfetto sia per un aperitivo al tramonto sia come momento speciale sul dancefloor. Alla base della visione di ANOTR c’è il rifiuto di inseguire le mode: Jesse e Oz scelgono istinto e libertà creativa, una filosofia consolidata nel loro album “On A Trip”.





BAMBOLE DI PEZZA IN RADIO CON “P0RN0”

Si intitola “P0RN0” il nuovo brano delle Bambole di Pezza, che entra in rotazione radiofonica sulla prima radio d’Italia a partire da questo venerdì. L’inedito, che conferma l’attitudine diretta e senza filtri della band, mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata: è la donna a scegliere per sé, anche sul piano affettivo e sessuale, sottraendosi a dinamiche imposte o aspettative esterne, e rifiutando il ruolo di interprete dei desideri altrui, tanto nelle forme più esplicite quanto in quelle più sottili e mascherate. Nel testo, non manca un riferimento pop (“Miglior attore / Timothée Chalamet”) che rafforza il tono sarcastico e contemporaneo del pezzo. Il singolo prosegue il percorso artistico delle Bambole di Pezza, da sempre impegnate a decostruire stereotipi di genere e narrazioni convenzionali attraverso una scrittura esplicita e identitaria.





EDDIE BROCK: IL NUOVO SINGOLO È “BEL VENERDÌ”

Dopo aver riunito i fan al Pincio, nel cuore di Roma, per un flash mob carico di partecipazione e affetto, Eddie Brock ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Bel venerdì”, da questa settimana in onda su RTL 102.5. Durante l’evento, l’artista ha inoltre sorpreso il pubblico svelando due nuove date live nei club: il 21 ottobre a Roma all’Hacienda e il 25 ottobre a Milano alla Santeria Toscana. Il brano racconta la fine di un amore attraverso il caos che si lascia dietro: la rabbia, le cose fuori posto, le ferite ancora aperte. È la lucidità dolorosa che arriva quando si capisce che lasciar andare è l’unica possibilità. Con immagini quotidiane che si caricano subito di emozione, il brano restituisce il disordine del “dopo”, quando tutto è ancora troppo vicino per essere davvero superato. Ne nasce una canzone intima e istintiva, in cui la fragilità prende forma e arriva senza filtri.





FRANCESCO GABBANI CON “SUMMER FUNK”

Da questa settimana, in onda sulla prima radio d’Italia il nuovo singolo inedito di Francesco Gabbani, dal titolo “Summer Funk”. Si tratta di un brano ironico, brillante e profondamente contemporaneo, capace di trasformare il ritmo dell’estate in una riflessione sul nostro tempo. Tra groove coinvolgente e parole taglienti, la canzone mette in scena il contrasto tra apparenza e autenticità, tra desiderio di successo e bisogno di ritrovare sé stessi. Attraverso immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti, “Summer Funk” racconta una generazione sospesa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. È il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. A giugno partirà il nuovo tour estivo, un nuovo capitolo live che arriva in un anno speciale: il 2026 segna infatti i dieci anni da “Eternamente ora”, l’album che conteneva “Amen”, il brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato di successi entrati nell’immaginario collettivo.





MAROON 5: “HEROINE”

I Maroon 5, la super band capitanata da Adam Levine, tornano con il nuovo esplosivo singolo "HEROINE". Fondendo il loro inconfondibile sound pop con un tocco fresco dai richiami funk, il brano si distingue per un ritornello immediato e altamente catchy, destinato a rimanere subito in testa. "HEROINE" conferma ancora una volta la capacità della band di imporsi come presenza costante e imprescindibile nelle playlist radiofoniche di tutto il mondo. Il singolo cattura l'intensità del desiderio e di un amore totalizzante, raccontando una relazione in cui uno dei due amanti vede l'altro come un'ancora di salvezza, quasi una dipendenza emotiva. A distanza di 10 anni dal loro ultimo concerto a Milano, i Maroon 5 sono pronti a tornare in Italia: la band sarà infatti protagonista il 25 giugno all'Ippodromo Snai San Siro, headliner degli I-Days, per quella che rappresenta l'unica data italiana del loro tour.



