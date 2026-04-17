New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “YOU & ME” in Biagio Antonacci, “STELLE” di Geolier, “VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH” di Madame, “drop dead” di Olivia Rodrigo e “Potential” di Sombr

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





BIAGIO ANTONACCI CON “YOU & ME”

Da questo venerdì su RTL 102.5, “YOU & ME”, il nuovo singolo inedito di Biagio Antonacci (autore di testo e musica). Il brano, primo passo verso la pubblicazione di un nuovo album di Antonacci, è un vero e proprio dialogo tra sé e gli altri, come racconta Biagio: “Questa canzone è un dialogo con se stessi, con la tua compagna o compagno, con le persone che condividono con te la vita alla ricerca di un giusto equilibrio tra i doveri e la propria felicità, la ricerca di uno spazio da potersi ritagliare per amarsi davvero senza rinunciare a tutto il resto mentre la vita scorre, con la sua quotidianità a volte troppo stretta”. “YOU & ME” entrerà di diritto nella scaletta di “UNPLUGGED 2026”, il tour vedrà Antonacci esibirsi in una inedita versione live accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi in 4 straordinarie arene per 40 concerti.





GEOLIER: “STELLE”

Dopo il grande successo di “TUTTO È POSSIBILE”, Geolier torna in radio con “STELLE”, brano estratto dall’ultimo album e che anticipa i live del colossale “GEOLIER STADI 2026” e degli appuntamenti nei festival del “SUMMER FESTIVAL TOUR 2026”. Con "STELLE", Geolier apre una finestra inedita sulla sua vita, trasformando la sua musica in una vera e propria lettera di gratitudine. Il brano è una dedica viscerale a chi gli ha insegnato il vero significato dell’amore, un sentimento che Geolier ammette di non aver mai conosciuto davvero. “STELLE” è la prova che la grandezza del rapper non sta solo nella tecnica, ma nella capacità di guardarsi all’interno ed esplorare i propri sentimenti, con la maturità di chi sa dire "grazie" a chi ha accanto. Una traccia che brilla di luce propria, sospesa tra il desiderio di fermare il tempo e quello di ricominciare a nascere, ancora e ancora, accanto alla stessa persona.





MADAME CON "VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH"

È uscito oggi “DISINCANTO”, il terzo album di Madame e in contemporanea in radio il nuovo singolo "VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH". Madame torna con il nuovo progetto discografico, “DISINCANTO”, il concetto nasce dal dubbio e dall’accettazione della complessità delle cose, dal riconoscere che non tutto è bianco o nero e che spesso le domande contano più delle risposte. “DISINCANTO” significa avere il coraggio di prendere posizione e raccontare la propria verità, accettando anche che possa essere messa in discussione. Proprio nel confronto e nel dubbio si apre lo spazio per una libertà più consapevole. Madame ha annunciato il "Madame Tour Estate 2026", che vedrà la cantautrice protagonista sui palchi dei principali festival italiani. Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, il tour toccherà alcuni dei più importanti festival italiani.





OLIVIA RODRIGO TORNA IN RADIO CON "DROP DEAD"

Oggi la cantautrice multi-platino e vincitrice ai GRAMMY Olivia Rodrigo ha pubblicato il primo singolo “drop dead”, tratto dal terzo album in studio, “you seem pretty sad for a girl so in love”, la cui uscita è prevista per il 12 giugno in tutto il mondo. L’album è stato registrato con il produttore Daniel Nigro, con cui Olivia ha collaborato nei suoi due album precedenti, “SOUR” (certificato 2xPlatino in Italia) e “GUTS” (disco di Platino). L’artista ha realizzato un primo ‘teaser’ del nuovo album con un muro dipinto di viola nel centro di Los Angeles, il cui colore è poi passato al rosa dopo alcuni giorni, mandando i fan della cantante in visibilio e facendo partire le speculazioni sul nuovo disco. Con oltre 36 milioni di copie vendute con i suoi album in tutto il mondo, Olivia Rodrigo ha ricevuto 14 nomination ai GRAMMY®, tra cui quelle più importanti per “Miglior album dell’anno”, “Canzone dell’anno” e “Registrazione dell’anno” sia per “SOUR” che per “GUTS”.





SOMBR: IL NUOVO SINGOLO È "POTENTIAL"

Dopo uno straordinario debutto al Coachella sabato scorso e l'annuncio questa settimana di un tour di 39 date, Sombr lancia un altro singolo straordinario e successo assicurato. Scritta interamente dalla superstar ventenne, “Potential” è stata presentata in anteprima durante la sua esibizione al Coachella lo scorso fine settimana e arriva accompagnata da un video ufficiale dal sapore cinematografico diretto da Gus Black. All'inizio di questa settimana, Sombr ha annunciato per l’autunno «YOU ARE THE REASON TOUR», il suo tour da headliner in Nord America composto da 39 date, che prenderà il via a Città del Messico e vedrà il fenomeno mondiale esibirsi con la sua band su palchi leggendari come il Madison Square Garden nella sua città natale, New York, il 23 e il 24 novembre, con la seconda data aggiunta a seguito dell'incredibile richiesta dei fan. Sono stati annunciati anche gli artisti di supporto: Interpol, The Last Dinner Party, Tom Odell, Dove Cameron, Balu Brigada, King Princess, The Hellp e Hannah Jadagu.



