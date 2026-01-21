Nek a RTL 102.5: “Il palco, per me, è casa e cerco di portare casa anche all’estero. In questo tour ci sarà un po’ tutta la mia musica degli ultimi 30 anni”

Nek è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare “NEK HITS - EUROPEAN TOUR”. Dopo "NEK HITS – LIVE 2025", il tour che lo ha visto attraversare tutta l’Italia, calcando i palchi delle principali location estive e approdare in Canada (Montreal e Toronto) e negli Stati Uniti (Chicago, New Haven, Atlantic City e Fort Lauderdale), portando dal vivo i brani più amati di oltre trent’anni di carriera, Nek, Filippo Neviani, da marzo 2026 si esibirà live in Italia e in Europa con un nuovo tour. Ai microfoni di RTL 102.5, Nek ha raccontato: «Da marzo in avanti sarò in tour in Italia e ad aprile in Europa per questo giro conclusivo di un tour iniziato la scorsa estate e che ci ha portati addirittura negli Stati Uniti. Il palco, per me, è casa e significa ritrovare la dimensione dalla quale ho cominciato. Il palco è casa anche all’estero o almeno è quello che tento di fare. Sono quasi cinque anni che non faccio un tour europeo, ma ho molta voglia. Di ritorno dagli Stati Uniti mi sono accorto di quanto fosse forte la connessione con il mondo sudamericano: a Miami ho cantato in spagnolo ed è stato bellissimo». Durante il tour, Nek ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre. E in merito a Sanremo, Filippo Neviani ha svelato: «Nulla è escluso, il palco di Sanremo è degno di rispetto e lo amo molto. Ho fatto il Festival per diversi anni e mi piacerebbe anche farlo in una veste diversa. Se c’è qualcosa di forte, musicalmente parlando, è un palco che permette di fare tante belle cose».





LE DATE DI “NEK HITS – EUROPEAN TOUR”

Le nuove date daranno ai fan europei e italiani la possibilità di rivivere tutta l’energia dell’artista, che torna in tour in Europa dopo cinque anni. Una serie di spettacoli che celebrano la potenza della musica dal vivo, tra grandi successi e arrangiamenti rinnovati. Sul palco una formazione "Power Trio" con Nek, che suonerà anche il basso, accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e alle tastiere e Luciano Galloni alla batteria. Nel mese di marzo, l’artista farà tappa nelle principali città italiane: Spoleto il 1° marzo, Padova il 4 marzo, Torino il 7 marzo, Cremona il 9 marzo, Brescia il 13, Legnano il 14 marzo, Napoli il 17 marzo, Roma il 19 marzo, Bari il 22 marzo, Firenze il 27 marzo, Bologna il 30 marzo, Milano il 31 marzo e Parma il 3 aprile. Dal 7 aprile, invece, Nek si esibirà in Europa, a partire da Parigi, e proseguirà con Stoccolma il 9 aprile, Zurigo l’11 aprile, Berna il 12 aprile, Lussemburgo il 14 aprile, Bruxelles il 15 aprile, Londra il 17 aprile, Madrid il 23 aprile e si concluderà a Barcellona, il 24 aprile. «Non posso spoilerare tutto sulla scaletta, però c’è un po’ la storia degli ultimi 30 anni. È il pubblico che sceglie negli anni i brani: ci saranno tutte le hit e le canzoni che il pubblico ha premiato in tutti questi anni. Diciamo che darò alla gente quello che desidera. Le canzoni sono strutturate in modalità trio: io suono il basso e canto e con me ci sono un chitarrista e un batterista. Si sentirà il sound nudo e crudo, proprio perché voglio restituire alle persone un suono diretto, selvatico» ha spiegato Nek in diretta su RTL 102.5.



