Nayt presenta a RTL 102.5 il nuovo album “io Individuo”

IL NUOVO ALBUM

Esce domani, 20 marzo, “io Individuo”, il decimo album di nayt, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione. L’album si presenta come una riflessione, profonda e senza filtri, sui vari aspetti che vanno a costituire l’identità di un individuo, con le sue diverse sfaccettature. Ospite su RTL 102.5, nayt racconta: “Dopo tanta ricerca e tanto impegno, e dopo questo Sanremo impegnativo, sono molto felice dell’uscita di questo album, è un bel rilascio di tensione”.

Nei 13 pezzi che lo compongono, “io Individuo” è un album che si impone come un’analisi sull’individuo all’interno della società, con le sue contraddizioni, limiti e punti di conflitto. Una riflessione necessaria, perché solo ponendo l’attenzione su certi meccanismi – della collettività, dell’industria discografica e dei singoli individui – è possibile far nascere un dialogo e, così, una possibile evoluzione. “Cerco di andare a fondo su chi siamo noi, sulla nostra identità prima di queste abitudini che formano sovrastrutture”.

IL FEATURING CON ELISA NEL BRANO “STUPIDO PENSIERO”

Nell’album è inserito anche il delicato e profondo “Stupido pensiero” feat. Elisa: un incontro artistico tra due anime che sfocia in un pezzo emozionante, su un loop di chitarra che ritorna per tutta la durata del brano. “Stupido pensiero è un pezzo di cui sono troppo orgoglioso. Elisa per me è una maestra. Ci siamo incontrati, abbiamo fatto il pezzo insieme e ha scritto la sua strofa. Siamo stati una giornata intera a lavorare, siamo entrati in studio alle 11 di mattina e siamo usciti alle 3.30 di notte, sfiniti ma felici di quello che è uscito fuori”.

LA COVER DEL BRANO

La cover dell’album è un quadro acrilico su tela 120x120cm dipinto a mano dall’artista Ozy e ispirato dalla fotografia “De Schimmel” (1992), scattata dall’iconico fotografo tedesco Hannes Wallrafen. “Della copertina dell’album lascio libera interpretazione: è stata realizzata citando un fotografo fortissimo, Hannes Wallrafen. A un certo punto è diventato cieco, ma ha composto questo scatto da cui abbiamo preso ispirazione: quello di un cavallo che irrompe in una stanza artificiosa. Mi piaceva molto questo simbolo della natura, di questa purezza che irrompe cercando di decostruire le strutture sociali, come ho cercato di fare anche io”.

IL FESTIVAL DI SANREMO

nayt ha esordito quest’anno al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”, apripista del nuovo progetto discografico. “Prima che è stato un po’ il manifesto di questo album. A Sanremo mi sono divertito: avevo un bel team di persone che stimo e mi sono sentito centrato, tutelato e riconosciuto”.

I PROSSIMI IMPEGNI LIVE

A novembre 2026 nayt sarà protagonista di Noi Individui Tour, il nuovo tour che lo vedrà protagonista nei palasport delle principali città italiane. Cinque appuntamenti nei grandi spazi live indoor a conferma di un percorso artistico in costante crescita.

Il tour prenderà il via il 3 novembre da Bari (Palaflorio) per poi proseguire il 5 novembre a Padova (Kioene Arena), il 7 novembre a Milano (Unipol Forum), il 9 novembre Roma (Palazzo dello Sport) e l’11 novembre a Napoli (Palapartenope). Per info www.livenation.it.

Con Noi Individui Tour, nayt porterà sul palco tutto l’universo del nuovo album accanto ai brani che hanno segnato la sua carriera artistica, in uno show che intreccia radici rap ed espressività cantautorale a una scrittura sempre più matura e introspettiva.



