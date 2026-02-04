Alexia a RTL 102.5: “Lo show è una dichiarazione: sono tornata alle mie origini, la musica dance. Ci saranno momenti iconici con l’energia e l’ottimismo degli anni ‘90”

Alexia è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “The Party – Back to the dancefloor”, l’imperdibile concerto evento che segna il suo ritorno alla dance: una serata esplosiva all’insegna del ballo e dell’energia che si terrà il 26 marzo 2026 al Fabrique di Milano. Sarà un’occasione imperdibile per ripercorrere i momenti più iconici della sua straordinaria carriera, tra hit intramontabili e nuove produzioni pronte a conquistare il pubblico. In scaletta, i brani inediti si fonderanno con i grandi successi del passato come “Summer Is Crazy”, “Uh La La La” e la leggendaria “Think About The Way” con Ice Mc, resa celebre anche dalla colonna sonora di Trainspotting firmata da Danny Boyle. Un brano che ha portato Alexia ai vertici delle classifiche internazionali e a diventare la prima artista italiana ad esibirsi al celebre Top of the Pops in Inghilterra. Ai microfoni di RTL 102.5, Alexia ha raccontato: «Sto organizzando un evento al Fabrique di Milano il 26 marzo. Lo show si chiama “The party - Back to the dancefloor” ed è una dichiarazione di intenti: sono rientrata nella mia veste originaria, ovvero cantare la dance in inglese. Lo show sarà pieno di momenti di grande iconicità, canterò tutte le mie hit ovviamente e ci saranno anche momenti in cui riconoscerete dove e da chi mi sono fatta influenzare. Ci saranno ballerini, la mia band e sarà uno spettacolo contestualizzato ai giorni nostri, ma sicuramente l’atmosfera, la serenità, l’energia e l’ottimismo è quella degli anni ’90». «Vi divertirete, lo scopo è quello di coinvolgere il pubblico e riacquisire quell’attitude che avevamo negli anni ’90. Ci saranno anche dei momenti karaoke, come “Happy” e lancerò dei messaggi in cui voglio un po’ spiegare quella che è stata la mia carriera. Sarà un percorso all’indietro, partiremo da quest’anno e torneremo all’inizio della mia carriera. Venite vestiti anni ‘90, con un accessorio o qualcosa che usavate in quegli anni o che ve li ricorda, come zeppe, maglie crop e pantaloni in vinile … Vorrei che tutti si divertano, che siano protagonisti e che arrivi il messaggio che sono tornata per davvero».

IL RITORNO ALLA MUSICA DANCE

Il ritorno alla musica dance di Alexia è iniziato nel 2024, quando è stata la prima artista ad esibirsi sul palco del Tomorrowland con le Nervo, per poi tornare a novembre 2024 con un brano in inglese “I feel feelings”, scritto dai Dragonette e prodotto da Paul Harris e Carl Ryden. A maggio 2025 ha pubblicato un nuovo singolo “Follow” che ha mostrato il consolidamento di quella strada di una delle artiste italiane più conosciute all’estero con oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. A fine del 2025, si è inoltre esibita al Palacio de los Deportes di Città del Messico davanti ad oltre oltre 15.000. Questo successo ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo internazionale per l'artista, che ha in programma ulteriori date all'estero nel 2026.



