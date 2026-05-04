Tsunami di capolavori alle aste di maggio di New York

Una tempesta perfetta sta per abbattersi sul mondo dell'arte di New York: forse mai prima d'ora tanti capolavori tutti assieme erano stati offerti al migliore offerente da Sotheby's e Christie's, e mai prima d'ora tante collezioni 'blue chip' erano finite contemporaneamente sul mercato. In quella che sembra un'opportunità di profitti da capogiro, ma anche col rischio di un'inflazione dell'offerta di opere di altissimo pregio, le due case d'aste rivali hanno avuto a disposizione le raccolte di collezionisti di 'serie A' come la madrina del MoMA Agnes Gund e il magnate dell'editroria S.I. Newhouse o galleristi come Marian Goodman e Robert Mnuchin, il padre dell'ex ministro del Tesoro di Donald Trump Steven Mnuchin: tutti e quattro negli ultimi mesi passati a miglior vita.

LE ASTE DA CHRISTIE'S

Christie's ha destinato alle sessioni di maggio oltre 750 capolavori in un vero e proprio manuale della storia dell'arte degli ultimi due secoli. Si partirà il 18 maggio con un primo assaggio delle raccolte di Newhouse (stima potenziale complessiva oltre un miliardo di dollari, grazie anche a un Jackson Pollock e un Brancusi da oltre cento milioni ciascuno) e della Gund, per proseguire il 20 maggio con i Gerhard Richter di Marian Goodman, la più influente gallerista del nostro tempo, che scoprì il celebre artista tedesco e ne collezionò le opere quando ancora non era famoso.

LE ASTE DA SOTHEBY'S

Sotheby's non sarà da meno: il colossale Mark Rothko Brown and Blacks in Reds di Mnuchin, uno di 15 tele monumentali create nel 1957 e oggi in musei come la National Gallery di Washington, ha una stima tra 70 e cento milioni di dollari, mentre il 14 maggio la Now & Contemporary Evening Auction è guidata da uno dei dipinti più significativi di Jean-Michel Basquiat (stima superiore ai 45 milioni di dollari) e dal ritratto di Brigitte Bardot realizzato da Andy Warhol (stima 14-18 milioni), offerto dalla collezione Gunter Sachs dove è rimasto per circa 50 anni raramente visibile al pubblico. La Modern Evening Auction del 19 maggio riunisce altre opere eccezionali provenienti da collezioni prestigiose, coprendo l'intero arco del modernismo, dell'Impressionismo e Post-Impressionismo fino a importanti lavori di artiste surrealiste. L'asta è guidata da Arlequin (Buste) di Pablo Picasso (stima superiore ai 40 milioni), proveniente dalla collezione di Enrico Donati, artista poliedrico e amico dei surrealisti, emigrato dall'Italia negli Usa prima della seconda guerra mondiale a causa delle leggi razziali.