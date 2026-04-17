Tregua di 10 giorni in Libano. Trump: 'la guerra in Iran una piccola digressione'. le minacce di Hezbollah e la soddisfazione dell'Iran

E’ stato un onore per me risolvere 9 guerre in tutto il mondo, e questa sarà la decima" ha commentato il presidente americano, ostentando ottimismo per come stanno evolvendo le vicende mediorientali. Trump ha annunciato il cessate il fuoco di 10 giorni fra Israele e Libano, entrato in vigore alle 23 ora italiana di giovedì 12 aprile. Il Capo della Casa Bianca ha auspicato che il gruppo di Hezbollah ‘si comporti bene’, mentre alcuni media locali hanno denunciato la violazione della tregua da parte di Israele nel sud del Paese.

LA RISPOSTA DI HEZBOLLAH

Con la tregua che pone fine a sei settimane di combattimenti tra Israele e il gruppo armato libanese Hezbollah, gli sfollati hanno iniziato a tornare alle proprie case. Sui media internazionali e libanesi si vedono immagini di centinaia di persone che camminano e guidano lungo le strade per tornare verso Sidone, nel sud del Paese. Hezbollah ha avvertito che i suoi combattenti 'terranno il dito sul grilletto' se Israele violerà il cessate il fuoco in Libano, 'pronti a difendersi dal tradimento e dalla perfidia del nemico', ha sottolineato in una breve dichiarazione diffusa dall'emittente al-Manar Tv, che è di proprietà di Hezbollah, citata dal Guardian.





LA SODDISFAZIONE DI TEHERAN

Intanto, l'Iran ha accolto con favore il cessate il fuoco in Libano, sottolineando la necessità del completo ritiro dalle aree occupate nel sud del Paese dei Cedri, del rilascio di tutti i prigionieri e del ritorno degli sfollati nelle loro case. In una dichiarazione citata dall'agenzia Tasnim, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei ha ribadito come l'Iran abbia sottolineato fin dall'inizio "la necessità di stabilire un cessate il fuoco simultaneo in tutta la regione, Libano compreso, e ha continuato a perseguire seriamente la questione anche dopo i negoziati di Islamabad".





TRUMP: 'LA GUERRA UNA PICCOLA DIGRESSIONE'

Il Tycoon, intervenendo ad un evento a Las Vegas, ha sostenuto che la guerra in Iran è stata una piccola digressione, ma un accordo è imminente e un secondo round negoziale potrebbe tenersi già questo fine settimana. ‘sarà una giornata storica ha chiosato il leader americano. Tutto possibile perché, secondo il capo della Casa Bianca, Teheran è disposta a fare concessioni negate due mesi fa, come quella di consegnare la propria "polvere nucleare", come ha definito il presidente l’uranio arricchito posseduto dai Pasdaran e necessario a confezionare la bomba atomica. Intanto, la premier Meloni oggi sarà a Parigi, ospite del presidente francese per un vertice sulla sicurezza navale nello stretto di Hormuz



