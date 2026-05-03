Overshoot Day, Italia già in rosso: terminate il 3 maggio le risorse naturali disponibili per il 2026

Il 3 maggio l’Italia esaurisce le risorse naturali che è in grado di rigenerare in un anno. Da questo momento in poi, il Paese gioca in debito ecologico, consumando più di quanto il sistema sia in grado di restituire. A segnalarlo è il Wwf, che riprende i dati del Global Footprint Network e certifica un arretramento rispetto allo scorso anno: il traguardo negativo arriva con tre giorni di anticipo.

COSA SIGNIFICA OVERSHOOT DAY

Tradotto in termini concreti, significa che in appena 123 giorni l’Italia ha già esaurito il proprio “budget” naturale. Da qui in avanti si intaccano risorse che non si riformeranno nel breve periodo, con effetti che si riflettono su clima, biodiversità e qualità degli ecosistemi. È come una squadra che brucia tutte le energie nella prima parte di gara e poi è costretta a rincorrere senza più margine. Il dato del 2026 non è un episodio isolato, ma si inserisce in una tendenza consolidata. Negli anni Settanta il superamento avveniva a fine dicembre, mentre oggi arriva con mesi di anticipo. A livello globale, l’umanità consuma circa 1,7 pianeti ogni anno, un ritmo che rende evidente lo squilibrio tra domanda e capacità rigenerativa della Terra. A incidere sono soprattutto i cambiamenti nei modelli di consumo. Negli ultimi decenni le famiglie italiane hanno ridotto la quota di spesa destinata ai beni essenziali, mentre è aumentato il peso di servizi e consumi energetici. Le abitazioni sono più attrezzate e spesso più energivore, la mobilità è cresciuta in modo significativo e il numero di auto per abitante è tra i più alti in Europa. Anche l’alimentazione ha cambiato volto: il consumo di carne è aumentato sensibilmente rispetto al passato, contribuendo ad alzare l’impatto ambientale complessivo. Parallelamente, l’espansione urbana ha ridotto gli spazi naturali: oggi oltre il 7% del territorio nazionale è coperto da superfici artificiali, con un ritmo di consumo del suolo che negli ultimi anni ha accelerato.