Andrea Sempio, convocato per il prossimo 6 maggio dai pm di Pavia che lo accusano di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, sta pensando se fare il 'bis' e, come aveva già fatto un anno fa, non rendere l'interrogatorio. Per come stanno

Spuntano oltre 3 mila post che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco, potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas, sul forum 'Italian Seduction', tra il 2009 e il 2016. Il contenuto di tali post è stato ripotato da alcuni dei principali quotidiani, tra cui Il Corriere della Sera, Repubblica e il Giornale. Si tratta di commenti di Sempio relativi a una presunta sua ossessione per una ragazza. ''L'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20, Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex one.itis'', questo post è stato pubblicato dal Corriere. L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, ha precisato, intervenendo a Quarto Grado, che questo messaggio non a nulla a che fare con Chiara Poggi. Valutiamo di chiamarla come teste, ha aggiunto Taccia. Il Giornale riportaanche frasi in cui si affronta il tema dello stupro risalenti al primo settembre 2014: "Razionalmente può esser un orrore ma, dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, lo stupro è la dimostrazione pratica della forza del maschio e la "prova" che trasmetterà ai propri discendenti qualità di forza e aggressività, utilissime a sopravvivere in natura. Discendenti forti e aggressivi in grado di prendersi ciò che vogliono e spandere i propri geni nel mondo... il sogno di ogni mamma".

Intanto Andrea Sempio, convocato per il prossimo 6 maggio dai pm di Pavia che lo accusano di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, sta pensando di non rendere l'interrogatorio, scegliendo di fare scena muta. La decisione sulla linea da tenere, comunque, sarà presa solo il giorno prima dell'appuntamento che prelude alla chiusura dell'inchiesta.



