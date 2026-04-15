Omicidio a Foggia: spunta un audio mandato in onda da Milo Infante. Le voci che si sovrappongono e poi i colpi di pistola

Un audio choc, pubblicato in esclusiva da Milo Infante su Rai2, potrebbe fare chiarezza sull'omicidio di Annibale Carta (detto Dino), ucciso lo scorso 13 aprile a Foggia intorno alle 22. Potrebbero essere le ultime parole della vittima, personal trainer, molto amato in città, registrate da una telecamera di un condominio a poca distanza dal luogo del delitto.

Il 42 anni foggiano è stato ucciso con 4 colpi di pistola in via Caracciolo mentre era a passeggio con il suo cane. Il killer si sarebbe allontanato in bicicletta, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, ed avrebbe perso il caricatore della pistola durante il tragitto.

AUDIO FONDAMENTALE PER LE INDAGINI

Questo file, preziosissimo, adesso potrebbe essere la chiave di svolta nelle indagini condotte dalla Procura di Foggia. I magistrati stanno valutando tutte le possibili piste: indagano sulla vita professionale del 42 enne, sulle sue amicizia e sulla vita privata. E' stato escluso il coinvolgimento della vittima con la criminalità locale: Dino era incensurato, lavorava in una famosa palestra di Foggia e - dai racconti di chi lo conosceva - svolgeva una vita regolare.

COSA DI SENTE NELL'AUDIO MANDATO IN ONDA DA MILO INFANTE

L’audio, che è stato ripreso da tutti i principali quotidiani on line, è stato registrato da una telecamera di un condominio a circa 30 metri dal luogo dell'omicidio.

Il personal trainer, poco prima di essere ucciso, dice alcune frasi al vaglio degli inquirenti. Si sente anche una voce femminile, un cane che abbaia. Poi un dialogo con una voce maschile. Alla fine i quattro colpi di pistola.

Ma facciamo un passo indietro. Nella registrazione, mandata in onda a Ore 14 su Rai2, una donna dice: "Tu mi hai lasciato al telefono mentre parlavi con lei". Poi, nel dialogo, si sente anche la voce di un uomo che dice: "Capisci? Se cambi idea ti ammazzo". E un'altra voce maschile, che potrebbe essere quella della vittima, che pronuncia questa frae: “Mi ammazzi mo? (...) Oh... ma che fai? Basta... non ti arrabbiare per niente! (...) Ma che fai mi spari?"

Subito dopo si sentono i quattro colpi di pistola. E sempre una voce maschile che pronuncia questa frase: "No, non ti vengo a disturbare mai più. Te lo giuro... te lo giuro". Potrebbe essere la voce di Dino Carta? Le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, l'orario della registrazione è compatibile con l'omicidio.

DINO CARTA SPARATO ALLE SPALLE

La vittima è stata raggiunta alle spalle e ferito a morte con quattro colpi di pistola di piccolo calibro esplosi da distanza ravvicinata, mentre portava a passeggio il suo cane a nei pressi della sua abitazione in via Caracciolo, a due passi dallo stadio comunale. La figura maschile a bordo della bicicletta, stando a quanto si apprende, sarebbe stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza della zona in cui è avvenuto il delitto.

IL KILLER ERA IN BICICLETTA

Era in sella a una bicicletta il killer che lunedì sera in via Caracciolo a Foggia, ha ucciso Annibale Carta, detto Dino. Come detto, si tende a escludere la pista della criminalità e anche quella dello scambio di persona è ritenuta improbabile.

Ieri sera si è tenuta una veglia di preghiera sul luogo dell'assassinio alla presenza della compagna dell'uomo, di altri familiari, di cittadini, dei parroci, della sindaca Maria Aida Episcopo e della consigliera regionale Rosa Barone.



