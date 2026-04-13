Una scia luminosa in cielo: si tratta davvero di un meteorite? Ecco cosa è accaduto in alta quota

Una scia luminosa in cielo: si tratta davvero di un meteorite? Ecco cosa è accaduto in alta quota

Una scia luminosa in cielo: si tratta davvero di un meteorite? Ecco cosa è accaduto in alta quota

Francesco Fredella

13 aprile 2026, ore 13:30

Potrebbe trattarsi di un bolide oppure di un modulo-sonda, la scia ha illuminato il sud Italia


Occhi al cielo. I più fortunati, svegli all'alba, hanno ammirato uno spettacolo più unico che raro (raccontato sui social con foto e video virali). Un meteorite ha raggiunto l’atmosfera, si tratterebbe di un bolide che ha illuminato il cielo. Gli avvistamenti dal Gargano al Barese, passando per il Salento e Napoli. 

COSA E' ACCADUTO

Orario: 5,54. Praticamente all'alba, quando il bolide ha lasciato una lunga scia luminosa in cielo. Le ipotesi al vaglio sono tante. L'Osservatorio Astronomico di Capodimonte sta lavorando per risalire alle origini di quella lingua di fuoco. Intanto, pare che si tratti di un asteroide o di un satellite che si è disgregato nell’atmosfera. Occorre risalire alla natura di quella Scia luminosa, registrata dalle telecamere ‘All Sky’  dell’Osservatorio Astronomico napoletano. In una nota Ansa si legge: 

A disintegrarsi nell'atmosfera, causando la scia luminosa che ha catturato l'attenzione di tanti, è stato un razzo satellitare di quelli utilizzati per trasportare i satelliti nello spazio. Una volta a contatto con l'atmosfera, il vettore si è incendiato disgregandosi in tanti frammenti.

Un fenomeno - viene sottolineato dagli esperti - molto scenografico ma per nulla inusuale e che non è pericoloso per chi sta sulla Terra dal momento che i frammenti che cadono al suolo sono molto piccoli.

 

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Argomenti

astronomia
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