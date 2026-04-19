Iran-Usa verso nuovi colloqui in Pakistan, Hormuz resta bloccato e cresce la pressione internazionale

Mentre la diplomazia prova a rimettere in moto il confronto tra Washington e Teheran, il quadro internazionale resta segnato da tensioni militari, traffici marittimi bloccati e nuovi interrogativi sulla sicurezza della regione. Le prossime ore vengono considerate decisive: secondo fonti della sicurezza pakistana citate da media internazionali, un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran potrebbe tenersi entro venerdì a Islamabad, già teatro dei precedenti contatti tra le due delegazioni.

LA PREPARAZIONE DI ISLAMABAD

Nella capitale pakistana i segnali di preparazione sono evidenti. Due velivoli da trasporto strategico americani C-17 Globemaster sono atterrati alla base di Noor Khan, a Rawalpindi, mentre l’area attorno alla cosiddetta Zona Rossa è stata sottoposta a restrizioni straordinarie. Le strade principali sono state chiuse temporaneamente e diversi alberghi di alto profilo, tra cui Serena e Marriott, sono stati svuotati e resi indisponibili a nuove prenotazioni fino alla fine della settimana. Misure che fanno pensare a un vertice altamente sensibile sotto il profilo della sicurezza.

LA SITUAZIONE NELLO STRETTO DI HORMUZ

Parallelamente resta congelata la situazione nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi energetici più delicati del pianeta. Il transito delle navi continua a subire pesanti rallentamenti e, secondo i dati di monitoraggio navale rilanciati da emittenti internazionali, alcune petroliere dirette fuori dal Golfo Persico avrebbero invertito la rotta poco prima dell’imboccatura del canale. Il nuovo stop alla navigazione sarebbe legato alla decisione iraniana di limitare il traffico in risposta al mantenimento del blocco navale annunciato dagli Stati Uniti.



