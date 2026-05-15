Tennis, Internazionali BNL d'Italia, a che ora giocano Sinner e Darderi

Si parte nel primo pomeriggio, non prima delle 15.30, sul Centrale con Luciano Darderi che affronta il norvegese Casper Ruud. Il 24enne italoargentino, n.20 ATP e testa di serie n.18, sfida il 27enne ex numero 2 del mondo e attuale n.25, alla ricerca della prima finale in un Masters 1000. Darderi non ha precedenti con Ruud, che invece ha già conquistato la semifinale a Roma per la quarta volta (2020, 2022, 2023 e 2026) e ha vinto l’edizione 2025 del Masters 1000 di Madrid. Per Darderi questa è la migliore performance della carriera in un torneo di questa categoria e rappresenta un’occasione storica per il tennis italiano.

Il Foro Italico si accende per le semifinali maschili degli Internazionali BNL d’Italia 2026: per il secondo anno consecutivo, due italiani possono contendersi un posto in finale e regalare una storica finale tricolore. Jannik Sinner e Luciano Darderi saranno protagonisti di due incontri imperdibili, uno diurno e l’altro serale, pronti a catalizzare l’attenzione degli appassionati di tennis.

SINNER - MEDVEDEV

La sessione serale, non prima delle 19, vedrà il n.1 del mondo Jannik Sinner opposto a Daniil Medvedev, n.9 ATP e testa di serie n.7, campione dell’edizione 2023. La sfida tra i due ha già scritto pagine di storia recente del circuito: 16 confronti precedenti con Sinner in vantaggio 9-7. La rivalità si è accesa a partire dalla finale di Pechino 2023, quando l’italiano ha rotto il dominio iniziale del russo e da allora ha vinto quattro sfide consecutive, incluso l’ultimo confronto a Indian Wells. Curiosamente, la sfida del Foro Italico sarà il primo confronto tra i due su terra battuta, terreno che potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di interesse tattico e fisico.

IL PROGRAMMA DEL DOPPIO

Oltre al singolare, venerdì al Foro Italico saranno in programma quattro incontri del tabellone di doppio, due maschili e due femminili. Da segnalare l’impegno della coppia italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori, settima testa di serie, che affronterà il duo Harri Heliovaara – Henry Patten, terzi nel ranking ATP di specialità. I precedenti parlano in favore del duo finlandese-britannico (5-2), ma l’ultima sfida, vinta dagli italiani a Miami lo scorso marzo, conferisce fiducia ai nostri rappresentanti. Sarà la prima volta che le due coppie si affrontano su terra battuta, aggiungendo ulteriore suspense all’appuntamento.