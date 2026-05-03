Tennis, Sinner domina Zverev a Madrid: trionfo netto e quinto Masters 1000 consecutivo da record storico

Tennis, Sinner domina Zverev a Madrid: trionfo netto e quinto Masters 1000 consecutivo da record storico

Tennis, Sinner domina Zverev a Madrid: trionfo netto e quinto Masters 1000 consecutivo da record storico Photo Credit: EPA/CHEMA MOYA

Tommaso Angelini

03 maggio 2026, ore 18:24

Finale senza storia sulla terra spagnola: l’azzurro impone ritmo e qualità, chiudendo in due set e confermando una superiorità impressionante

Sulla terra della Caja Mágica, Jannik Sinner ha trasformato la finale in una dimostrazione di forza assoluta, piegando Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2 e mettendo le mani sul titolo del Madrid Open. Un successo che va oltre il trofeo: è il quinto Masters 1000 consecutivo, un primato che nessuno era mai riuscito a firmare prima.

UNA PARTITA DOMINANTE DI SINNER

Il primo set è stato poco più di un assolo. L’azzurro ha preso il controllo fin dai primi scambi, lasciando intendere immediatamente che la serata avrebbe avuto un unico padrone. Dopo un avvio ordinato al servizio, Sinner ha strappato subito il turno di battuta al rivale, approfittando di una serie di imprecisioni del tedesco. Da quel momento in poi, il campo è diventato un territorio a senso unico: profondità, velocità di palla e una gestione impeccabile dei turni di battuta hanno scavato un solco impossibile da colmare. I numeri raccontano meglio di qualsiasi parola: oltre l’80% di prime in campo e appena cinque punti concessi nei propri game. Il 6-1 in meno di mezz’ora è la fotografia di un dominio totale.


IL SECONDO SET

Nel secondo parziale, Zverev ha provato a cambiare inerzia, cercando rifugio nel servizio e trovando maggiore continuità nei primi game. Ma la sensazione è che Sinner avesse sempre il controllo della situazione, pronto ad alzare il livello nel momento decisivo. L’equilibrio iniziale si è spezzato nel terzo gioco, quando l’italiano ha aumentato la pressione in risposta, costringendo l’avversario all’errore e conquistando il break. Da lì in avanti, il copione non è più cambiato. Il numero uno del mondo ha continuato a comandare gli scambi con lucidità e aggressività, alternando soluzioni potenti da fondo a tocchi più raffinati, come smorzate millimetriche che hanno mandato fuori giri il tedesco. Anche al servizio la prestazione è stata impeccabile: turni rapidi, spesso chiusi senza concedere punti, e una percentuale altissima di realizzazione con la prima. Zverev, pur provando a restare agganciato, non è mai riuscito a costruire una reale occasione per rientrare. Il secondo break, arrivato nel momento chiave del set, ha di fatto chiuso ogni discorso. Sinner ha continuato a spingere senza cali di concentrazione, mantenendo una qualità di gioco elevatissima fino all’ultimo quindici. Il 6-2 finale certifica una superiorità netta, mai in discussione. Quella vista a Madrid è stata una prestazione che rasenta la perfezione. Non solo per il risultato, ma per la completezza mostrata in ogni fondamentale: servizio dominante, risposta aggressiva e gestione mentale impeccabile. Zverev ha pagato una serata complicata, segnata da errori e da una difficoltà evidente nel reggere il ritmo imposto dall’avversario, ma gran parte del merito va a un Sinner semplicemente ingiocabile. L’azzurro non solo conquista uno dei tornei più prestigiosi del circuito, ma scrive una pagina di storia. Cinque Masters 1000 consecutivi rappresentano un traguardo straordinario, che certifica un dominio sempre più evidente nel panorama mondiale.

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