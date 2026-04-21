Calcio, oggi la prima delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia, in campo Inter e Como

L'INTER DI CHIVU VUOLE IL "DOUBLE"

La stagione dell’Inter entra nel suo tratto decisivo con due obiettivi ancora aperti sul tavolo: il campionato ormai a un passo dalla chiusura e la Coppa Italia che resta un’ulteriore occasione per completare un’annata di alto livello. La squadra allenata da Cristian Chivu si presenta alla semifinale di ritorno forte di una struttura ormai consolidata e della possibilità concreta di inseguire un “double” che a Milano manca dal 2010, anno del Triplete firmato José Mourinho, quando lo stesso Chivu era tra i protagonisti in campo. La testa però è tutta rivolta alla sfida contro il Como, appuntamento che può spalancare le porte della finale. Dopo il successo in campionato contro il Cagliari, Chivu valuta alcuni cambi nell’undici iniziale. In attacco si candida Ange-Yoan Bonny, possibile partner di Marcus Thuram, con Pio Esposito destinato alla panchina e Lautaro Martinez ancora indisponibile. Per l’attaccante francese si tratterebbe del primo avvio dal primo minuto dopo oltre un mese di stop. In difesa restano dubbi legati alla condizione di Alessandro Bastoni, che verrà valutato fino all’ultimo: possibile anche una partenza dalla panchina. Recuperato invece Yann Bisseck, che torna a disposizione, mentre tra i pali si profila il rientro di Josip Martinez. Per il resto, spazio a una formazione molto simile a quella vista nell’ultima uscita di campionato, segno della volontà di non stravolgere gli equilibri in un momento chiave della stagione.