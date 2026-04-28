Tennis, Jannik Sinner vola ai quarti di finale dell'Open di MAdrid

Jannik Sinner continua la sua corsa a Madrid e conquista con autorità l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 spagnolo. Il numero uno del mondo supera il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e mezza di gioco, confermando ancora una volta il suo straordinario momento di forma e allungando la striscia vincente nei tornei 1000 a venticinque successi consecutivi. Per l’azzurro è anche la ventesima vittoria stagionale, senza sconfitte da Doha, un segnale chiaro della continuità impressionante che sta accompagnando il suo 2026.

PRIMO SET

L’avvio di partita è subito in salita solo nel punteggio, perché Norrie tiene il primo turno di battuta con sicurezza e sale 1-0 grazie a tre prime vincenti e due ace. È però soltanto un’illusione. Sinner entra rapidamente in ritmo, pareggia i conti con autorità e nel terzo game trova subito il break che indirizza il set. L’azzurro alza l’intensità da fondo campo, costringe il britannico all’errore e strappa il servizio alla seconda occasione utile per il 2-1. Da quel momento il match prende una direzione precisa. Jannik conferma il vantaggio con solidità, senza concedere nulla nei propri turni di battuta, e nel quinto gioco piazza anche il secondo break. La risposta è aggressiva, i colpi profondi e il controllo totale. Norrie prova a resistere, ma il numero uno del ranking domina gli scambi e non lascia spazio alla reazione dell’avversario. Sul 5-2, Sinner serve per il set e chiude senza esitazioni: quarto ace della sua partita, appena un quindici concesso e primo parziale archiviato 6-2 in appena trentacinque minuti.



