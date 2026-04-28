Tennis, Jannik Sinner vola ai quarti di finale dell'Open di MAdrid

28 aprile 2026, ore 13:48
Il numero 1 al mondo batte in due set 6-2/7-5 il britannico Cameron Norrie dopo un'ora e mezza di gioco, firmando la sua ventesima vittoria stagionale
Jannik Sinner continua la sua corsa a Madrid e conquista con autorità l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 spagnolo. Il numero uno del mondo supera il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e mezza di gioco, confermando ancora una volta il suo straordinario momento di forma e allungando la striscia vincente nei tornei 1000 a venticinque successi consecutivi. Per l’azzurro è anche la ventesima vittoria stagionale, senza sconfitte da Doha, un segnale chiaro della continuità impressionante che sta accompagnando il suo 2026.
PRIMO SET
L’avvio di partita è subito in salita solo nel punteggio, perché Norrie tiene il primo turno di battuta con sicurezza e sale 1-0 grazie a tre prime vincenti e due ace. È però soltanto un’illusione. Sinner entra rapidamente in ritmo, pareggia i conti con autorità e nel terzo game trova subito il break che indirizza il set. L’azzurro alza l’intensità da fondo campo, costringe il britannico all’errore e strappa il servizio alla seconda occasione utile per il 2-1. Da quel momento il match prende una direzione precisa. Jannik conferma il vantaggio con solidità, senza concedere nulla nei propri turni di battuta, e nel quinto gioco piazza anche il secondo break. La risposta è aggressiva, i colpi profondi e il controllo totale. Norrie prova a resistere, ma il numero uno del ranking domina gli scambi e non lascia spazio alla reazione dell’avversario. Sul 5-2, Sinner serve per il set e chiude senza esitazioni: quarto ace della sua partita, appena un quindici concesso e primo parziale archiviato 6-2 in appena trentacinque minuti.
IL SECONDO SET
Nel secondo set il copione inizialmente non cambia. Sinner continua a servire con grande precisione, tiene diversi turni a zero e nel quinto game trova un altro break approfittando anche dei doppi falli di Norrie. Sul 3-2 sembra il preludio a una chiusura rapida, ma arriva l’unico vero passaggio a vuoto del match. Jannik apre il sesto game con un doppio fallo, perde brillantezza con la prima e concede tre palle break consecutive: il britannico ne approfitta e ristabilisce la parità con un break a zero. Norrie prende fiducia, tiene il servizio e si porta addirittura avanti 4-3, trovando finalmente maggiore efficacia con la battuta e costringendo l’azzurro a una fase più complicata. È il momento più delicato della partita, ma Sinner reagisce da campione. Ritrova subito la prima di servizio, rimette ordine nel proprio tennis e torna a spingere con lucidità. Sul 5-5 approfitta di qualche errore gratuito dell’avversario e di un altro doppio fallo per costruirsi tre palle break: la terza è quella decisiva, quella che gli consegna il 6-5 e la possibilità di servire per il match. Nel game finale non trema. Due prime profonde, grande gestione dello scambio e la solita freddezza nei punti importanti: Sinner chiude 7-5 e può alzare le braccia al cielo. Una vittoria netta nel primo set e intelligente nel secondo, dove ha saputo assorbire il rientro dell’avversario senza perdere controllo mentale. Ad attenderlo ai quarti ci sarà uno tra Jodar e Kopriva.
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