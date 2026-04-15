Stramilano 2026, RTL 102.5 è la radio ufficiale della corsa più famosa d’Italia

Un fiume di persone che si riversa nelle strade del centro di Milano, la musica di RTL 102.5, la voglia di trascorrere la domenica all’aria aperta godendosi una città che muta all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Tutto questo (e molto altro) è la Stramilano, la corsa più famosa d’Italia, giunta alla sua 53esima edizione, che domenica 3 maggio coinvolgerà runners, appassionati e famiglie in un'esperienza di gioia e condivisione.





LA 53ESIMA EDIZIONE

Tutte le novità della nuova edizione sono state presentate questa mattina, presso Palazzo Marino, a Milano, nel corso della conferenza stampa a cura degli organizzatori che ha coinvolto tutte le realtà pronte ad animare. Come tradizione comanda, anche quest’anno i punti di partenza delle competizioni saranno Piazza Duomo e Piazza Castello. Madrina della manifestazione sarà Francesca Lollobrigida, pattinatrice di velocità italiana, considerata all’unanimità una delle più grandi sportive del nostro Paese, reduce dai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, dove ha collezionato due medaglie d’oro nei 3mila metri e nei 5mila metri.





I PERCORSI

Come ogni anno, Stramilano 2026 prevede tre differenti percorsi adatti a ogni livello di esperienza: Stramilano 10 km, Stramilanina 5 km e Stramilano Half Marathon.

Si comincerà proprio con la Half Marathon alle 8:30: partenza da Piazza Castello, percorso di 21,097 km tra le vie della città, traguardo che coinciderà con lo stesso punto di partenza. Questo tracciato sarà dedicato ai runner professionisti, giunti da tutto il mondo per competere. La Stramilano 10 km si svolgerà a partire dalle 10:00, da Piazza Duomo; si tratta di una corsa non competitiva aperta a tutti, senza distinzione di età ed esperienza, lungo un percorso che toccherà alcuni degli scorci più rappresentativi di Milano (Piazza San Babila, Corso Venezia, Piazza XXIV Maggio). Infine, la Stramilanina partirà alle 10:30, sempre da Piazza Duomo: un percorso di 5 km che attraverserà il centro storico regalando ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza all’aria aperta e all’insegna dello sport.

Queste ultime due corse avranno come punto di arrivo la piazza di fronte all’Arco della Pace. Una volta tagliato il traguardo, ogni partecipante riceverà una medaglia.





I NUMERI DA RECORD

La manifestazione coinvolgerà decine di migliaia di persone, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dai cittadini di Milano e non solo. Basti pensare al successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 55mila appassionati nonostante la pioggia! E possiamo scommettere che quest’anno l'esperienza sarà ancora più travolgente, grazie all’onda lunga dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, un appuntamento che ha entusiasmato tutta l'Italia, pronta a tifare i propri beniamini.





RTL 102.5 RADIO UFFICIALE

Come ogni anno, RTL 102.5 si conferma la radio ufficiale della manifestazione. La prima radiovisione d’Italia, che fa del racconto sportivo uno dei propri punti di forza, seguirà la Stramilano attraverso collegamenti con la diretta e garantendo, in loco, intrattenimento e buona musica: il ritmo giusto per l’evento sportivo più atteso della primavera meneghina!



