Vignale Monferrato, donna di 53 anni uccisa in strada: fermato l’ex compagno indagini in corso

Una scena da cronaca che ha sconvolto un intero territorio quello andato in scena nel pomeriggio a Vignale Monferrato, piccolo centro dell’Alessandrino immerso tra le colline patrimonio Unesco. Qui, tra via Manzoni e piazza Italia, la vita di Loredana Ferrara, 53 anni, si è interrotta in modo violento e improvviso. La donna è stata colpita con un’arma da taglio alla gola ed è crollata in strada sotto gli occhi di alcuni passanti. I soccorsi del 118, arrivati da Casale Monferrato, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

IL PRESUNTO OMICIDA

Il presunto responsabile, Silvio Gambetta, 57 anni, ex compagno della vittima, è stato fermato poco dopo dai carabinieri e accompagnato in caserma per l’interrogatorio. L’uomo, conosciuto in zona anche per la sua attività nel podismo amatoriale, si trova ora a disposizione degli inquirenti. Anche la vittima era legata al mondo delle corse su strada e aveva partecipato a diverse manifestazioni locali, tra cui la Staffetta della pace organizzata dal Club per l’Unesco del paese. Secondo quanto riferito da chi la conosceva, la relazione tra i due sarebbe stata segnata da tensioni crescenti. Alcuni amici della donna hanno raccontato agli investigatori che già nei mesi scorsi Loredana avrebbe confidato di aver subito aggressioni e di temere per la propria incolumità. Una decisione di allontanarsi dall’uomo sarebbe maturata già lo scorso inverno, dopo la fine della convivenza.



