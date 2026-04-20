Vignale Monferrato, donna di 53 anni uccisa in strada: fermato l’ex compagno indagini in corso

Vignale Monferrato, donna di 53 anni uccisa in strada: fermato l’ex compagno indagini in corso

Vignale Monferrato, donna di 53 anni uccisa in strada: fermato l’ex compagno indagini in corso Photo Credit: ANSA

Tommaso Angelini

20 aprile 2026, ore 23:00

Nel centro del piccolo comune piemontese una 53enne perde la vita dopo essere stata aggredita in strada. I carabinieri fermano l’ex compagno, avviati gli accertamenti

Una scena da cronaca che ha sconvolto un intero territorio quello andato in scena nel pomeriggio a Vignale Monferrato, piccolo centro dell’Alessandrino immerso tra le colline patrimonio Unesco. Qui, tra via Manzoni e piazza Italia, la vita di Loredana Ferrara, 53 anni, si è interrotta in modo violento e improvviso. La donna è stata colpita con un’arma da taglio alla gola ed è crollata in strada sotto gli occhi di alcuni passanti. I soccorsi del 118, arrivati da Casale Monferrato, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

IL PRESUNTO OMICIDA

Il presunto responsabile, Silvio Gambetta, 57 anni, ex compagno della vittima, è stato fermato poco dopo dai carabinieri e accompagnato in caserma per l’interrogatorio. L’uomo, conosciuto in zona anche per la sua attività nel podismo amatoriale, si trova ora a disposizione degli inquirenti. Anche la vittima era legata al mondo delle corse su strada e aveva partecipato a diverse manifestazioni locali, tra cui la Staffetta della pace organizzata dal Club per l’Unesco del paese. Secondo quanto riferito da chi la conosceva, la relazione tra i due sarebbe stata segnata da tensioni crescenti. Alcuni amici della donna hanno raccontato agli investigatori che già nei mesi scorsi Loredana avrebbe confidato di aver subito aggressioni e di temere per la propria incolumità. Una decisione di allontanarsi dall’uomo sarebbe maturata già lo scorso inverno, dopo la fine della convivenza.


LE VERIFICHE DEI CARABINIERI

Le verifiche dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Vercelli, stanno ora ricostruendo la dinamica precisa dei fatti attraverso le testimonianze dei presenti e i rilievi effettuati sul posto, con il supporto anche dei vigili del fuoco per l’illuminazione dell’area. Al momento non risultano precedenti denunce a carico dell’indagato nell’ambito del cosiddetto “codice rosso”. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, dove entrambi erano conosciuti soprattutto per l’attività sportiva. Il vicesindaco di Vignale Monferrato, Roberto Corona, ha espresso sgomento per l’accaduto, ricordando come poche ore prima l’uomo fosse stato visto in paese in un contesto del tutto ordinario, seguendo una partita di tamburello. La vittima lascia una figlia, nata da una precedente relazione, che vive con il padre per motivi di studio. Intanto gli investigatori proseguono nell’ascolto dei testimoni per definire ogni dettaglio di una vicenda che ha lasciato il paese sotto shock, trasformando un pomeriggio qualunque in una ferita difficile da rimarginare.

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