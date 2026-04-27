RTL 102.5 è la radio ufficiale della Stramilano 2026

RTL 102.5 è la radio ufficiale della Stramilano 2026

RTL 102.5 è la radio ufficiale della Stramilano 2026

Redazione Web

27 aprile 2026, ore 11:23

Domenica 3 maggio 2026 gli ascoltatori avranno la possibilità di partecipare alla corsa non competitiva e unirsi alla squadra di RTL 102.5 e Radio Zeta

RTL 102.5 è la radio ufficiale della 53ª edizione della Stramilano, la manifestazione podistica più importante d’Italia. Domenica 3 maggio 2026, tutti gli appassionati di running e dell’attività fisica all’aria si uniranno per una giornata di condivisione, sport e amicizia per le iconiche vie del centro di Milano.

RTL 102.5 seguirà l’evento con collegamenti in diretta dai punti cruciali della corsa, retroscena esclusivi, interviste ai partecipanti e organizzatori, e offrirà un'inedita prospettiva sul dietro le quinte di questa manifestazione sportiva. RTL 102.5 e Radio Zeta saranno presenti con la propria squadra, coinvolgendo i propri ascoltatori nell'esperienza della Stramilano.

La Stramilano offre tre diversi percorsi, adatti ad ogni tipo di preparazione atletica: due corse non competitive, la Stramilano da 10 km e la Stramilanina da 5 km, entrambe con partenza da Piazza Duomo, e la Stramilano Half Marathon da 21 km, con partenza da Piazza Castello.

Visitando la sezione Special & Contest su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori avranno l'opportunità di aggiudicarsi l’iscrizione per partecipare, assieme alla squadra di RTL 102.5 e di Radio Zeta, alla cinquantatreesima edizione della Stramilano.


Argomenti

Stramilano 2026

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • L’attentatore è una persona malata che odia i cristiani, così Trump dopo gli spari alla cena con i media a Washington

    L’attentatore è una persona malata che odia i cristiani, così Trump dopo gli spari alla cena con i media a Washington

  • Papa Leone ricorda i 40 anni dal disastro nucleare di Cernobyl

    Papa Leone ricorda i 40 anni dal disastro nucleare di Cernobyl

  • Scontro tra l'Anpi e la Brigata Ebraica dopo le tensioni alle manifestazioni di ieri sul 25 Aprile

    Scontro tra l'Anpi e la Brigata Ebraica dopo le tensioni alle manifestazioni di ieri sul 25 Aprile

  • Serie A, Parma-Pisa 1-0, Bologna-Roma 0-2, Verona-Lecce 0-0

    Serie A, Parma-Pisa 1-0, Bologna-Roma 0-2, Verona-Lecce 0-0

  • Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva

    Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva

  • Manifestazione per il 25 Aprile a Roma, feriti con una pistola ad aria marito e moglie

    Manifestazione per il 25 Aprile a Roma, feriti con una pistola ad aria marito e moglie

  • A Islamabad Araghchi incontra il premier pakitsano Sharif in vista di un possibile confronto con gli inviati Usa

    A Islamabad Araghchi incontra il premier pakitsano Sharif in vista di un possibile confronto con gli inviati Usa

  • Turismo, per il 25 aprile attese più di 4 milioni e mezzo di presenze

    Turismo, per il 25 aprile attese più di 4 milioni e mezzo di presenze

  • Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad

    Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad

Masters 1000 Madrid: Sinner e Musetti staccano il pass per gli ottavi di finale

Masters 1000 Madrid: Sinner e Musetti staccano il pass per gli ottavi di finale

Prosegue il cammino per i due azzurri in Spagna. Battuti senza problemi Moller e Griekspoor

Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai calci di rigore e vola in finale

Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai calci di rigore e vola in finale

I Biancocelesti vincono 3-2 nei tiri dagli undici metri grazie alla prestazione del portiere Motta che ipnotizza dal dischetto 4 giocatori della Dea

Coppa Italia, è l'Inter la prima finalista, battuto il Como in rimonta

Coppa Italia, è l'Inter la prima finalista, battuto il Como in rimonta

I Nerazzurri di Christian Chivu volano verso l'ultimo atto della coppa nazionale battendo i Lariani per 3 a 2, rimontado da 0-2