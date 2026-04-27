RTL 102.5 è la radio ufficiale della Stramilano 2026

RTL 102.5 è la radio ufficiale della 53ª edizione della Stramilano, la manifestazione podistica più importante d’Italia. Domenica 3 maggio 2026, tutti gli appassionati di running e dell’attività fisica all’aria si uniranno per una giornata di condivisione, sport e amicizia per le iconiche vie del centro di Milano.

RTL 102.5 seguirà l’evento con collegamenti in diretta dai punti cruciali della corsa, retroscena esclusivi, interviste ai partecipanti e organizzatori, e offrirà un'inedita prospettiva sul dietro le quinte di questa manifestazione sportiva. RTL 102.5 e Radio Zeta saranno presenti con la propria squadra, coinvolgendo i propri ascoltatori nell'esperienza della Stramilano.

La Stramilano offre tre diversi percorsi, adatti ad ogni tipo di preparazione atletica: due corse non competitive, la Stramilano da 10 km e la Stramilanina da 5 km, entrambe con partenza da Piazza Duomo, e la Stramilano Half Marathon da 21 km, con partenza da Piazza Castello.

Visitando la sezione Special & Contest su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori avranno l'opportunità di aggiudicarsi l’iscrizione per partecipare, assieme alla squadra di RTL 102.5 e di Radio Zeta, alla cinquantatreesima edizione della Stramilano.



