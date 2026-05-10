Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Musetti e Darderi avanzano agli ottavi, fuori Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi

TABELLONE MASCHILE

Il Foro Italico applaude ancora Lorenzo Musetti, capace di conquistare gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia al termine di una battaglia intensa contro Francisco Cerundolo. Il toscano supera l’argentino in due set, 7-6 6-4, dopo oltre due ore di gioco combattutissime, dimostrando carattere e resistenza in una serata resa ancora più complicata da un problema fisico accusato alla coscia sinistra. Un successo sofferto ma preziosissimo, arrivato grazie alla lucidità nei momenti decisivi e alla capacità di restare dentro il match anche quando le condizioni non erano ideali. Musetti ha dovuto stringere i denti per tutta la partita, soprattutto nei lunghi scambi da fondo contro uno specialista della terra battuta come Cerundolo. Il primo set è stato estremamente equilibrato, con entrambi i giocatori solidi nei turni di battuta e pochissimi spazi concessi. L’azzurro ha però saputo alzare il livello nel tie-break, trovando colpi di qualità nei punti più pesanti e prendendosi un parziale fondamentale per l’economia della sfida. Nel secondo set Lorenzo ha continuato a lottare contro il fastidio fisico, cercando spesso soluzioni rapide per evitare di allungare troppo gli scambi. Nonostante qualche evidente difficoltà nei movimenti, il carrarino è riuscito a restare lucido e a sfruttare il momento giusto per piazzare il break decisivo. Il pubblico del Centrale lo ha accompagnato fino all’ultimo punto, trascinandolo in un finale di partita giocato più con il cuore che con le energie residue. Agli ottavi lo attende ora Casper Ruud, altro esame durissimo nel cammino romano dell’azzurro. Sorride anche Luciano Darderi, protagonista di una splendida rimonta contro Tommy Paul. L’italoargentino centra per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un Masters 1000 dopo aver ribaltato una partita che sembrava compromessa. Perso il primo set e sotto anche nel secondo, Darderi ha cambiato completamente marcia dal 3-1 del secondo parziale, iniziando a spingere con maggiore continuità e approfittando del progressivo calo dell’americano. Da quel momento il match ha preso una direzione completamente diversa, con l’azzurro sempre più aggressivo e sicuro nei propri colpi. Il 3-6 6-3 6-2 finale certifica una vittoria di grande maturità che gli vale l’ottavo contro Alexander Zverev. Si interrompe invece il percorso di Matteo Arnaldi, sconfitto dallo spagnolo Rafa Jodar dopo tre set combattuti. Il ligure paga un avvio troppo contratto, con un primo parziale perso rapidamente. La reazione, però, è stata importante: Arnaldi ha alzato il ritmo, conquistato il secondo set e sembrava avere l’inerzia dalla propria parte anche nel terzo, quando si era portato avanti 3-1. Nel momento decisivo, però, lo spagnolo ha ritrovato continuità mentre l’azzurro si è spento, cedendo gli ultimi cinque giochi consecutivi.