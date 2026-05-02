Domani, domenica 2 maggio, la finale del master 1000 di Madrid, è sfida Sinner-Zverev

Sinner

Il numero uno al mondo approda in finale dopo essersi sbarazzato 6-2, 6-4 in un'ora e 25 minuti del francese classe 2004, che non aveva mai giocato una semifinale così importante. Dopo la sconfitta nei quarti dell'Atp 500 di Doha, Jannik Sinner ha infilato ben 22 partite consecutive vinte conquistando i titoli ad Indian Wells, Miami e Montecarlo. Aggiungendo i Masters 1000, ci sono anche le cinque vittorie verso il titolo a Parigi nel 2025, ovvero la 27esima vittoria di fila in tornei di questa categoria. Il successo di ieri permette all’altoatesino di centrare la 38esima finale in carriera e la 13esima in un "1000". Sinner dopo aver perso il primo game della sfida con Fils, ne ha infilati cinque consecutivi, passando sul 5-1. Il francese ha poi tenuto il servizio con l'azzurro che ha chiuso 6-2 in 39 minuti il primo set. Il secondo set, più combattuto con il francese che regge fino al 4-4, poi Nel nono game arriva l'accelerazione di Sinner che trova il break con un magnifico rovescio lungolinea e sale 5-4. Al servizio Sinner è implacabile e chiude 6-4 senza concedere palle break.





Zverev

Il tedesco torna in finale nel torneo spagnolo, per lui è la settima finale sulla terra rossa. La testa di serie numero 2 del torneo, si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 36 minuti sul belga Alexander Blockx. La finale si giocherà domenica con inizio alle ore 17:00.











