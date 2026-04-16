Lutto nel mondo del calcio, è morto Alexander Manninger, aveva 48 anni

Lutto nel mondo del calcio, è morto Alexander Manninger, aveva 48 anni

Lutto nel mondo del calcio, è morto Alexander Manninger, aveva 48 anni Photo Credit: ANSA/PETER STEFFEN

Sergio Gadda

16 aprile 2026, ore 18:15 , agg. alle 18:29

L'ex portiere austriaco aveva giocato per 10 anni in Italia, vinse uno scudetto con la Juventus

Aveva 48 anni Alex Manninger, l'ex portiere è morto in un incidente stradale avvenuto a Strarburgo, in Austria. La tragedia si è consumata ad un passaggio a livello senza barriere. L'ex calciatore stava transitando con la sua auto quando è stato travolto da un treno in arrivo. A nulla sono valsi i soccorsi arrivati in poco tempo. 


Una carriera ricca di successi

Manninger ha giocato per 10 anni in Italia. Arrivò nel nostro campionato nella stagione 2001/02, quando vestì la maglia della Fiorentina, che lo prelevò in prestito dall'Arsenal. Il portiere austriaco giocò anche nel Torino e nel Bologna, prima di passare al Siena. proprio con i toscani si mise in mostra, attirando l'attenzione della Juventus che lo acquistò nell’estate del 2008. Con i bianconeri Manninger collezionò 42 presenze in quattro stagioni, vincendo uno scudetto con i bianconeri nel 2012 con Antonio Conte in panchina. Il portiere austriaco ha anche nel suo palmares una Premier, una FA cup e una Community Shiel con l'Arsenal. In carriera Alex Manninger ha anche rappresentato il suo Paese, indossando per 33 volte la maglia della nazionale austriaca con la quale prese parte anche agli Europei 2008.


Il dolore

Questa sera verrà osservato un minuto di silenzio e la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio nel ritorno dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace, in programma alle ore 21:00. "Ci stringiamo ai familiari di Alex Manninger in questo momento di profondo dolore" scrive il club viola. Così lo ricorda la Juventus: "Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune". scrive il club bianconero. Il cordoglio del Torino: "Addolorati per la tristissima notizia" Il messaggio del Salisburgo: "Il nostro pensiero va alla famiglia e agli amici". Così l'Arsenal: "Tutti all’Arsenal sono scioccati e profondamente addolorati per la tragica scomparsa dell’ex portiere Alex Manninger. Tutti i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento incredibilmente triste. Riposa in pace, Alex". Il pensiero del Bologna: "Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze" Il Siena scrive: "Ha lasciato un segno indelebile nella nostra città". Anche Andrea Pirlo ha voluto ricordare Manninger: l'ex centrocampista ha pubblicato una foto sui suoi social con un cuore. Gigi Buffon in una lettera dice: "Perdo un amico che ho sempre ammirato" Chiellini: "Ci saluta un compagno esemplare e una persona di grande valore".

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