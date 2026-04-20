Evenepoel fa sua l'Amstel Gold Race, è iniziato il trittico delle Ardenne di ciclismo

Amstel Gold Race

Con la vittoria di Remco Evenepoel, che ieri ha conquistato la sua prima Amstel Gold Race è cominciato il “trittico delle Ardenne” di ciclismo. Uno degli appuntamenti più importanti della stagione delle due ruote. Nella corsa di ieri, il belga ha avuto la meglio allo sprint Mattias Skjelmose. La corsa si è accesa a 45 chilometri all'arrivo: Roman Gregoire lancia il primo attacco sul Kruisberg facendo la selezione. Con lui sono rimasti solo i migliori. A fare la differenza è stata la discesa successiva. Da segnalare un ottimo Marco Frigo, tra i protagonisti della fuga della mattina. Chiuderà poi decimo, alla ruota dei primi inseguitori. Ora gli occhi degli appassionati guardano adesso alla Freccia Vallone di mercoledì. Potrebbe mancare proprio Remco, per recuperare le forze e cercare la vittoria nella Liegi-Bastogne-Liegi.





Freccia Vallone

Mercoledì 22 aprile si corre la seconda gara del trittico delle Ardenne, la Freccia Vallone. 200 chilometri, 11 côte per un totale di 3.241 metri di dislivello. Nel circuito finale il Mur de Huy (1,3 km al 9,6%), ovvero l'asperità più ostica della corsa. Il campione del mondo sloveno Tadej Pogacar non dovrebbe essere alla partenza e forse non ci sarà nemmeno Evenepoel, che dopo la vittoria alla Amsterl Gold Race ha ventilato la possibilità di non partecipare per recuperare forze. Occhi puntati su Paul Seixas.





Liegi-Bastogne-Liegi

L’ultima prova del trittico delle Ardenne è la Liegi-Bastogne-Liegi che si disputerà domenica 26 aprile. È la quarta Classica Monumento dell'anno, 259,5 Chilometri, con un dislivello che sfiora i 4.500 metri. Se la prima metà della corsa non presenta difficoltà di rilievo, nella seconda parte si scatena la corsa con le pendenze che faranno la differenza. Tra il trittico Côte de Wanne, Côte de Stockeu e Côte de la Haute-Levée a farà la prima selezione. Occhio agli ultimi 35 chilometri dove si troveranno in sequenza: Côte de La Redoute con pendenze che superano il 16%. Côte des Forges, breve, ma pesante strappo e Côte de la Roche-aux-Faucons: l’ultimo vero trampolino di lancio verso il traguardo.



