Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati

Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati

Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati Photo Credit: ANSA/Paviapress

Sergio Gadda

20 aprile 2026, ore 00:30

La decisione degli inquirenti dopo aver sentito alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere della zona, al momento per i tre non risultano provvedimenti a loro carico

Tre giovani, di cui uno minorenne, due sono italiani, uno di origine egiziana sono stati portati in questura in serata per essere ascoltati sull'omicidio di Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara (Agrigento),  morto dopo essere stato ferito al collo da un fendente. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio dell'area Cattaneo, vicino al centro di Pavia. la decisione è stata presa dagli investigatori dopo aver sentito alcuni  testimoni e dopo aver visionato le immagini delle telecamere della zona dove si è consumata la tragedia. Al momento non risultano provvedimenti a carico dei tre giovani. Da quanto si è saputo, gli agenti della squadra mobile starebbero valutando la loro posizione. 


La ricostruzione

Ancora non si conoscono le cause di questo delitto. Forse potrebbe essere stato provocato da una lite per una ragazza. Secondo una prima ricostruzione Gabriele Vaccaro e due suoi amici si sono incamminati lungo le strade del centro storico per raggiungere a piedi il parcheggio, che si torva a due passi dalla basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Stavano per tornare a casa. E proprio al posteggio, attorno alle 3,30 è successo il fatto di sangue.  Un'aggressione seguita ad una discussione vicino alla colonnina per il pagamento del parcheggio. Da quanto emerso, la vittima e i suoi due amici avrebbero iniziato a discutere con un altro gruppo di giovani già nei pressi del locale dove avevano trascorso la serata. Un confronto acceso. A un certo punto Gabriele Vaccaroè stato raggiunto  al collo da un fendente. Il colpo è risultato fatale. Insieme a lui viene ferito lievemente all'addome uno dei suoi due amici, anche loro italiani: il ragazzo è ora ricoverato in ospedale.


La vittima

Gabriele Vaccaro, 25enne, lavorava per una azienda del settore logistico a Stradella. Gli amici lo hanno ricordato  sui social come un ragazzo generoso, solare, dedito al lavoro. Tifoso dell'Inter, era un grande appassionato di calcio e in gioventù aveva anche giocato in diverse squadre di dilettanti in Sicilia.


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