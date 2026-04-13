Magyar trionfa in Ungheria, si chiude dopo sedici anni l'era di Viktor Orban

Le elezioni parlamentari in Ungheria. Vince il leader dell'opposizione Peter Magyar. il suo partito Tisza ottiene 138 seggi in Parlamento. Il partito del premier sconfitto Vitkor Orban si ferma a 54. Orban si è complimentato con il vincitore. Alta l'affluenza alle urne, che raggiunge quasi l'80% degli elettori, oltre il dato già alto del 2022 e persino sopra il 1990, le prime elezioni libere dopo la caduta del Muro. Il primo viaggio di Peter Magyar all'estero sarà a Varsavia, poi si recherà a Bruxelles per chiedere di "sbloccare i fondi Ue". Lo ha detto il leader di Tisza in piazza Batthyany, a Budapest, celebrando la vittoria su Viktor Orban. "L'Ungheria sarà un alleato forte dell'Ue e della Nato", ha ribadito.

Lo sconfitto

"Un risultato doloroso ma chiaro". Così Viktor Orban ha commentato l'esito del voto in Ungheria, che segna la fine dei suoi 16 anni al governo. In un breve discorso nel quale ha ammesso la sconfitta, battuto da Peter Magyar, il premier uscente ha detto: "La responsabilità e l'opportunità di governare non ci sono state date". "Serviremo il nostro Paese e la nazione ungherese dall'opposizione", assicura, dopo aver ringraziato i 2,5 milioni di elettori che hanno votato per Fidesz e promettendo di "non deluderli mai". Nei 30 anni alla guida del partito, "abbiamo vissuto anni difficili e facili, belli e tristi", conclude, ribadendo che "non si arrenderà mai, mai, mai".





Le reazioni

"L'Ungheria ha scelto l'Europa. L'Europa ha sempre scelto l'Ungheria. Insieme siamo più forti. Un paese riprende il suo percorso europeo. L'Unione si rafforza". Cosi in un altro post sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il presidente francese Emmanuel Macron si è congratulato con Peter Magyar "per la sua vittoria in Ungheria! La Francia saluta una vittoria della partecipazione democratica, dell'attaccamento del popolo ungherese ai valori dell'Unione europea e per l'Ungheria in Europa". "L'Ungheria ha deciso. Congratulazioni per l'elezione vinta, caro Peter Magyar. Non vedo l'ora di collaborare per un'Europa forte, sicura e soprattutto unita". Lo scrive su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La premier Giorgia Meloni si è congratulata con il vincitore. collaboreremo con spirito costruttivo dice la leader italiana. "Il tempo dei sovranisti e delle destre nazionaliste è finito. Ha perso Orban ma con lui hanno perso Meloni, Salvini e i loro imbarazzanti video di supporto a Orban. E' una bellissima notizia quella che arriva dall'Ungheria". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.



