La stretta contro il telemarketing selvaggio, dal prossimo 19 giugno contratti luce e gas saranno nulli senza consenso

La stretta contro il telemarketing selvaggio, dal prossimo 19 giugno contratti luce e gas saranno nulli senza consenso

La stretta contro il telemarketing selvaggio, dal prossimo 19 giugno contratti luce e gas saranno nulli senza consenso Photo Credit: ANSA/ALESSIA PARADISI

Sergio Gadda

27 aprile 2026, ore 08:00

Diventeranno operative a breve le nuove norme contenute nel decreto Bollette

Ancora poco tempo, e tanta pazienza, poi entrerà i vigore la nuova stretta contro il telemarketing aggressivo. Dal prossimo 19 giugno saranno operative le nuove disposizioni contenute nel decreto Bollette, che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Vengono introdotti limiti più severi alle telefonate commerciali per la promozione di contratti di energia elettrica e gas. Tra le associazioni dei consumatori che hanno sostenuto l’introduzione di emendamenti a tutela degli utenti c’è Consumerismo No Profit. La legge di conversione del decreto modifica il Codice del Consumo, inserendo nuove regole che rafforzano i diritti dei clienti domestici e garantiscono maggiore libertà di scelta.


Cosa succede

Per le società di Telemarketing, trascorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, sarà vietato contattare telefonicamente i consumatori , anche via messaggio, per proporre o concludere contratti di luce e gas, tranne che se l’utente abbia espresso esplicito consenso. Le aziende potranno chiamare solo se la richiesta arriva direttamente da un contatto chiesto dall’utente, oppure se il cliente (già acquisito) ha autorizzato la ricezione delle offerte commerciali.


La novità

Saranno le società energetiche a dover dimostrare la legittimità del contratto. La novità segna un cambio di passo significativo nel rapporto tra operatori e consumatori. La versa volta però è nella validità dei contratti. Quelli conclusi violando le nuove regole saranno nulli. Ogni accordo telefonico stipulato senza un consenso preventivo potrà essere annullato, privandolo di qualsiasi effetto legale.


Altre novità

Il decreto che entrerà in vigore il prossimo 19 giugno introduce anche l’obbligo per le aziende di utilizzare numeri telefonici chiaramente identificabili. La misura richiede però l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e del Garante per la Privacy prima di diventare pienamente operative. Sarà l’Agcom ad intervenire in caso di violazioni, ordinando ai gestori telefonici la sospensione immediata delle linee utilizzate in modo irregolare.


Non scompariranno le telefonate commerciali

“Le telefonate commerciali non scompariranno, ma i cittadini avranno finalmente strumenti concreti per difendersi”, spiegano da Consumerismo. La possibilità di ottenere l’annullamento dei contratti è un deterrente significativo per le pratiche scorrette e un passo avanti nella tutela dei diritti degli utenti.


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Telemarketing

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