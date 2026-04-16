Annunciata una tregua nei combattimenti tra Israele e Libano, 10 giorni di stop

Annunciata una tregua nei combattimenti tra Israele e Libano, 10 giorni di stop

Annunciata una tregua nei combattimenti tra Israele e Libano, 10 giorni di stop Photo Credit: ANSA/ESERCITO ISRAELIANO

Sergio Gadda

16 aprile 2026, ore 20:52

Scatterà alle 23, ora italiana; il blocco dei porti iraniani durerà "finché sarà necessario", afferma, invece, il segretario alla Difesa statunitense Hegseth

La tregua di dieci giorni tra Israele e Libano scatterà alle 23, ora italiana, l'annuncio è arrivato direttamente dal presidente Trump che ha definito "un piccolo passo", aggiungendo che "Se i due Paesi raggiungeranno una tregua permanente, Trump ha affermato che l'accordo includerà Hezbollah. Ma non è tutto. Il numero uno della casa Bianca ha parlato anche di colloqui che dovrebbero svolgersi a Washington. prospettiva definita "molto entusiasmante" da Trump. L'incontro tra le parti dovrebbe avvenire nelle prossime due settimane e sarebbe il primo da 44 anni. Precedentemente il presidente degli Stati Uniti aveva avuto colloqui telefonici separati con il presidente libanese Joseph Aoun e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo un funzionari, anche Hezbollah, sostenuto dall'Iran, sarebbe intenzionata a rispettare il cessate il fuoco. fonti israeliane, invece riferiscono che il governo non ha votato per un cessate il fuoco prima dell'annuncio di Trump.


Le reazioni internazionali

L'annuncio della tregua tra Israele e Libano è stata definita dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, un "sollievo", sottolineando che il conflitto ha già causato numerose vittime. "Ora non abbiamo bisogno solo di una pausa temporanea, ma di un percorso verso una pace duratura", ha affermato. La coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Jeanine Hennis, ha affermato invece che "il cessate il fuoco potrebbe lasciare spazio ai negoziati". Anche l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha accolto con favore il cessate il fuoco annunciato e ha esortato tutte le parti a rispettarlo. Secondo i media iraniani, si tratta di una vittoria dela posizione negoziale di Teheran.


Il blocco dei porti iraniani

Sul fronte iraniano, invece, il presidente Donald Trump ha parlato anche del blocco statunitense dei porti iraniani, definendolo "straordinario" e affermando che ha di fatto fermato gran parte dell'attività economica di Teheran. Il segretario alla Guerra statunitense Pete Hegseth, invece, ha detto che il blocco dello stretto di Hormuz resterà per tutto il itempo necessario, invitando gli iraniani a scegliere di avere un futuro prospero e dorato, aggiungendo che il so Paese continuerà a monitorare il blocco , che al momento è "efficace". Hegseth ha anche ammonito Teheran a non sbagliare, altrimenti gli stati Uniti riprenderanno i bombardamenti

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