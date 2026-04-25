Oggi, 25 aprile, si celebra l’ 81esimo Anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo

Oggi 25 aprile si commemora la liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo, per opera della resistenza italiana e degli Alleati. Si tratta di un giorno fondamentale per la storia d'Italia. è il simbolo della lotta dei partigiani e dell'esercito a partire dall'8 settembre 1943 (il giorno dell'armistizio firmato con gli Alleati).





La storia

Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, invitando le forze partigiane attive nel Nord Italia, ad attaccare i presìdi fascisti e tedeschi, imponendo la resa. Contemporaneamente il CLNAI emanò alcuni decreti: uno riguardo l'assunzione di poteri da parte del lo stesso comitato, l’altro riguardava l'amministrazione della giustizia, che all'articolo 5 stabiliva la condanna a morte per tutti i gerarchi fascisti. Nello stesso giorno Benito Mussolini fuggì da Milano. Ma sarebbe stato catturato e fucilato tre giorni dopo. Giorno dpo giorno l’Italia del Nord veniva liberata. Dopo Bologna il 21 aprile e Genova il 23 aprile, stessa sorte toccò a Venezia il 28 aprile. La Liberazione mise fine all'occupazione tedesca, a vent'anni di dittatura fascista e a cinque anni di guerra. La data del 25 aprile simboleggia l'avvio di un governo provvisorio che porterà al referendum del 2 giugno 1946 e nascita della Repubblica Italiana, fino alla stesura definitiva della Costituzione.





Festa nazionale

La proposta di istituire una festa nazionale il 25 aprile fu del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il 22 aprile 1946. Umberto II di Savoia emanò il decreto legislativo che all'articolo 1 stabiliva la festività del 25 aprile per quell'anno. Solo nel 1949 la ricorrenza venne istituzionalizzata quale giorno festivo, insieme con la festa nazionale italiana del 2 giugno.





Le celebrazioni

Tra gli eventi del programma oggi, 25 aprile 2026, c'è il solenne omaggio del Presidente della Repubblica Italiana e delle massime cariche dello Stato, al sacello del Milite Ignoto con la deposizione di una corona d'alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre. Il Capo dello Stato Mattarella sarà con la premier Giorgia Meloni, i presidenti della Camera, Lorenzo Fontana, e del Senato Ignazio La Russa. Il segretario di FI e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà alle Fosse Ardeatine. Salvini al cimitero americano di Tavarnuzze, in provincia di Firenze, dove sono sepolti gli altri liberatori dell'Italia: i soldati americani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Al corteo di Milano saranno presenti i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, e il segretario di Più Europa Riccardo Magi. A Firenze c'è il presidente di Iv Matteo Renzi. In Toscana anche la segretaria del Pd Elly Schlein, a Sant'Anna di Stazzema, che nel 1944 fu teatro di uno dei più feroci eccidi nazisti. Per il presidente del M5s Giuseppe Conte commemorazione a Napoli al monumento dedicato a Salvo D'Acquisto.



