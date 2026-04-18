A Roma l'Assemblea Nazionale di Federalberghi. Meloni, il turismo racconta cosa significa essere italiani

A Roma l'Assemblea Nazionale di Federalberghi. Meloni, il turismo racconta cosa significa essere italiani

A Roma l'Assemblea Nazionale di Federalberghi. Meloni, il turismo racconta cosa significa essere italiani Photo Credit: Ansa / Fabio Frustaci

Redazione Web

18 aprile 2026, ore 14:42

Il presidente Bernabò Bocca ha segnalato come sul settore pesino le incertezze geopolitiche e il lavoro di "pirati e abusivi"

Con quasi 33mila alberghi e più di un milione di camere, l’Italia è il primo Paese in Europa in termini di capacità alberghiera ricettiva. La maggior parte degli hotel si concentra nelle regioni del Nord: in testa Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto. Le strutture più numerose sono quelle di categoria media, vale a dire i 3 stelle, anche se negli ultimi anni è cresciuto di molto il numero di quelle di alto livello. E ad aumentare è anche il totale di turisti stranieri: nel 2024 sono state registrate più di 149 milioni di presenze, con un aumento incisivo. Una fotografia che arriva in occasione della 76esima Assemblea Nazionale di Federalberghi.


MELONI, IL TURISMO RACCONTA COSA SIGNIFICA ESSERE ITALIANI

Presente anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha posto l'accento sull'importanza del turismo per il nostro Paese, a livello economico ma anche culturale. “Il turismo è il comparto che ci identifica e ci caratterizza e racconta al mondo cosa significhi essere italiani. Promuove i nostri valori e il nostro stile di vita" ha detto la premier, aggiungendo che "il turismo italiano è tornato forte, solido e in salute grazie agli operatori che si sono rimboccati le maniche"


BERNABÒ BOCCA, LE INCERTEZZE

Operatori che adesso raccolgono grandi soddisfazioni ma che devono fronteggiare anche le incertezze geopolitiche, che pesano sugli scenari futuri e potrebbero incidere quindi sui flussi turistici diretti verso il nostro Paese, come ha affermato il Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Sottolineato anche come sul settore pesi il lavoro di pirati e abusivi. "Gli abusivi sono coloro che esercitano l'attività ricettiva senza averne i presupposti, autorizzativi e strutturali. Non creano ricchezza, la distruggono" ha spiegato Bocca, aggiungendo che "I pirati sono coloro che utilizzano contratti di lavoro non regolari, spesso sottoscritti da organizzazioni fantasma. Non solo producono incertezza e sfruttamento, possono causare ingenti perdite economiche".


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