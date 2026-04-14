Champions League, martedì da dentro o fuori: Atletico-Barça e Liverpool-Psg valgono la semifinale

Champions League, martedì da dentro o fuori: Atletico-Barça e Liverpool-Psg valgono la semifinale

Champions League, martedì da dentro o fuori: Atletico-Barça e Liverpool-Psg valgono la semifinale Photo Credit: EPA/ADAM VAUGHAN

Tommaso Angelini

14 aprile 2026, ore 08:10

I Rojiblancos sono avanti di due gol sui catalani, mentre i Reds sognano la "remutnada" nel proprio stadio contro i parigini campioni in carica

Tornano i quarti di finale di Champions League con due gare che promettono spettacolo. Si riparte dai verdetti dell’andata, ma nulla è ancora scritto: al Riyadh Air Metropolitano l’Atlético Madrid deve difendere il 2-0 conquistato in Catalogna contro il Barcelona, mentre ad Anfield il Liverpool è chiamato alla rimonta dopo il ko per 2-0 subito a Parigi contro il Paris Saint-Germain. Due notti ad alta tensione, tra favoriti e squadre costrette all’impresa.

BARCELLONA - ATLETICO MADRID

In Spagna il confronto tra Atlético e Barcellona promette scintille. La squadra di Diego Simeone parte con un vantaggio di due reti costruito al Camp Nou grazie ai gol di Julián Álvarez e Sørloth, ma conosce bene il valore di un Barcellona obbligato ad attaccare dal primo minuto. I blaugrana arrivano all’appuntamento dopo il netto successo in Liga nel derby con l’Espanyol e con la convinzione di poter ribaltare tutto. Lamine Yamal ha parlato apertamente di rimonta possibile, mentre Hansi Flick punta sulla qualità offensiva di Lewandowski e sulla freschezza dei suoi giovani. L’Atletico, invece, si affiderà alla solidità difensiva, all’esperienza di Griezmann e alla spinta del proprio pubblico. Servirà una partita perfetta al Barça per spezzare la resistenza rojiblanca.

LIVERPOOL - PARIS SAINT GERMAIN

Ad Anfield, invece, il Liverpool cerca una notte da leggenda. I Reds devono recuperare due goal al PSG campione in carica, apparso superiore nella gara del Parco dei Principi. La squadra di Arne Slot si aggrappa alla spinta del suo stadio e ai gol di Mohamed Salah, decisivo nell’ultimo turno di Premier. Ma di fronte ci sarà un Paris Saint-Germain che arriva riposato e rinforzato dal rientro di Bradley Barcola. I francesi hanno due risultati su tre e la serenità di chi sa di poter colpire in contropiede con talento e velocità. Il Liverpool dovrà spingere senza sbilanciarsi troppo: segnare presto può riaprire tutto, concedere spazi al PSG potrebbe invece chiudere il discorso qualificazione. Novanta minuti, forse di più, per decidere le prime semifinaliste della Champions League 2025/2026.

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