Champions League, martedì da dentro o fuori: Atletico-Barça e Liverpool-Psg valgono la semifinale

Tornano i quarti di finale di Champions League con due gare che promettono spettacolo. Si riparte dai verdetti dell’andata, ma nulla è ancora scritto: al Riyadh Air Metropolitano l’Atlético Madrid deve difendere il 2-0 conquistato in Catalogna contro il Barcelona, mentre ad Anfield il Liverpool è chiamato alla rimonta dopo il ko per 2-0 subito a Parigi contro il Paris Saint-Germain. Due notti ad alta tensione, tra favoriti e squadre costrette all’impresa.

BARCELLONA - ATLETICO MADRID

In Spagna il confronto tra Atlético e Barcellona promette scintille. La squadra di Diego Simeone parte con un vantaggio di due reti costruito al Camp Nou grazie ai gol di Julián Álvarez e Sørloth, ma conosce bene il valore di un Barcellona obbligato ad attaccare dal primo minuto. I blaugrana arrivano all’appuntamento dopo il netto successo in Liga nel derby con l’Espanyol e con la convinzione di poter ribaltare tutto. Lamine Yamal ha parlato apertamente di rimonta possibile, mentre Hansi Flick punta sulla qualità offensiva di Lewandowski e sulla freschezza dei suoi giovani. L’Atletico, invece, si affiderà alla solidità difensiva, all’esperienza di Griezmann e alla spinta del proprio pubblico. Servirà una partita perfetta al Barça per spezzare la resistenza rojiblanca.