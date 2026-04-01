Carburanti, il governo valuta la proroga del taglio accise tra tensioni Ue e rincari energia

Ma il contesto in cui si inserisce questa decisione è tutt’altro che semplice. Sullo sfondo si profila infatti un possibile irrigidimento delle politiche energetiche a livello europeo, legato alle tensioni geopolitiche e ai rischi per la stabilità degli approvvigionamenti. A lanciare l’allarme è stato il commissario europeo all’Energia Dan Jørgensen, che ha invitato i Paesi membri a prepararsi a eventuali interruzioni prolungate nel commercio internazionale di petrolio e derivati. Le sue parole arrivano in un momento particolarmente delicato, con la crisi in Medio Oriente che continua a pesare sugli equilibri globali. Secondo quanto emerso, le forniture restano al momento garantite, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente, rendendo necessarie misure preventive per evitare contraccolpi più gravi.

A guidare il confronto è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in costante contatto con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’obiettivo è duplice: da un lato trovare le coperture necessarie per prolungare la misura, dall’altro definire un intervento che possa reggere nel medio periodo senza compromettere gli equilibri dei conti pubblici. Il nodo centrale verrà affrontato nel prossimo Consiglio dei ministri, dove dovrebbe approdare un decreto legge pensato proprio per estendere il taglio fiscale sui carburanti. Una scelta che, nelle intenzioni dell’esecutivo, servirebbe a contenere l’impatto dell’inflazione e a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, già messo a dura prova dall’aumento generalizzato dei prezzi.

I riflettori sono puntati sulla tenuta economica del Paese, ma la partita più delicata si gioca sul terreno dei carburanti, tra scadenze imminenti, decisioni politiche e scenari internazionali tutt’altro che rassicuranti. Il governo italiano è infatti impegnato in queste ore in una corsa contro il tempo per evitare un nuovo aumento dei prezzi alla pompa, lavorando a una proroga del taglio delle accise introdotto a metà marzo e destinato a esaurirsi nei prossimi giorni.

BRUXELLES CHIEDE DI LIMITARE I VOLI E AUMENTARE LO SMARTWORKING

In questo scenario, Bruxelles guarda anche al lato della domanda, suggerendo una serie di interventi volti a ridurre i consumi energetici. Tra le ipotesi allo studio ci sono l’incentivazione dello smart working, la limitazione dei voli non indispensabili e una maggiore promozione del trasporto pubblico. Non solo: si parla anche di abbassare i limiti di velocità in autostrada e favorire pratiche come il car sharing, nel tentativo di contenere l’uso dei mezzi privati. Indicazioni che richiamano da vicino il piano elaborato dall’Agenzia internazionale dell’energia, che già nelle scorse settimane aveva delineato una serie di raccomandazioni per affrontare una possibile fase di emergenza energetica.

LE PROPOSTE DELL'OPPOSIZIONE E LE DISCUSSIONI IN SENATO

Intanto, sul piano interno, il tema del caro carburanti è al centro del confronto politico. In Senato sono in discussione diverse mozioni presentate sia dalla maggioranza sia dalle opposizioni, con proposte che riflettono approcci differenti ma un obiettivo comune: arginare l’impatto dell’aumento dei prezzi su famiglie e imprese. Le forze di opposizione spingono per interventi urgenti e strutturali, chiedendo misure capaci di contrastare il costo della vita e sostenere i redditi più fragili. Tra le priorità indicate ci sono la riduzione della pressione fiscale, il contenimento delle tariffe e un rafforzamento delle politiche sociali, con particolare attenzione ai settori più esposti. Dal lato della maggioranza, invece, si punta a consolidare alcune delle misure già introdotte, come il taglio del cuneo fiscale, considerato un pilastro della strategia economica del governo. Allo stesso tempo, viene ribadita la necessità di proseguire con una politica energetica più autonoma, anche attraverso lo sviluppo delle risorse interne e il rafforzamento delle iniziative già avviate. Non manca poi la posizione intermedia di chi propone interventi più mirati, evitando misure generalizzate che potrebbero avere effetti limitati o addirittura controproducenti. In questo caso, l’accento è posto sulla necessità di sostenere in modo selettivo le fasce più vulnerabili della popolazione, senza alterare eccessivamente gli equilibri del mercato. Nei prossimi giorni si capirà se il governo riuscirà a trovare una sintesi efficace, evitando un nuovo aumento dei prezzi e garantendo al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche. Molto dipenderà anche dall’evoluzione dello scenario globale, che continua a muoversi su equilibri fragili.