"Fisco Inferno": La lettera dell'Agenzia dell'Entrate ad un bimbo di 7 anni. Ecco dove è accaduto

"Fisco Inferno": La lettera dell'Agenzia dell'Entrate ad un bimbo di 7 anni. Ecco dove è accaduto

"Fisco Inferno": La lettera dell'Agenzia dell'Entrate ad un bimbo di 7 anni. Ecco dove è accaduto Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

17 dicembre 2025, ore 16:30

La notifica è dell'Agenzia delle Entrate di Salerno che contesta - come fa sapere il Corriere del Mezzogiorno

Prima o poi, quasi a tutti, arriva una lettera dell'Agenzia dell'Entrate. Magari, semplicemente, per un errore (umano). Ma quando l'Agenzia dell'Entrate scrive - sotto Natale - una lettera ad un bambino di 7 anni la storia ha tutto il sapore dell'assurdo. E dell'equivoco. 

Andiamo per gradi. La notifica è dell'Agenzia delle Entrate di Salerno che contesta - come fa sapere il Corriere del Mezzogiorno - un mancano pagamento dell’Irpef relativo all’anno 2017. Il contribuente in questione è un bambino di appena 7 anni, che tra l'altro non era ancora nato.

LA REAZIONE DEL PADRE DEL BAMBINO

Stupore. E' questo il sentimento dopo aver scoperto l'equivoco, dopo accurati controlli. Sicuramente tutto si risolverà al meglio con un annullamento della richiesta di pagamento Irpef. I legali del padre del bambino dicono che l'importo richiesto ammonta a 449,81 euro. La notizia viene raccontata anche da Tgcom24:

"I legali di un'associazione alla quale si è rivolta la famiglia del bimbo spiegano che un minore di sette anni non può in alcun modo essere considerato soggetto fiscalmente responsabile, né destinatario di un avviso di accertamento tributario.

L’atto, dunque, appare privo di fondamento giuridico e destinato all’annullamento in sede di ricorso.

I genitori hanno già annunciato l’intenzione di presentare formale opposizione, chiedendo chiarimenti e la cancellazione immediata della cartella". 

La scossa del fisco on line. Riascolta "La Scossa", con Francesco Delzio

Leggi anche - Fisco, il governo pensa alla quinta rottamazione ma in 4 volte incassati 28,9 miliardi su un gettito stimato di 111,2




Argomenti

Agenzia entrate
Fisco

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • "Il coraggio di scegliere": l'ultimo libro di Don Davide Banzato

    "Il coraggio di scegliere": l'ultimo libro di Don Davide Banzato

  • La prima foto insieme: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in scooter sui social

    La prima foto insieme: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in scooter sui social

  • Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

    Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

  • La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto...

    La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto...

  • “Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”: il nuovo libro di Serena Marotta

    “Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”: il nuovo libro di Serena Marotta

  • Panariello e Pieraccioni a Sanremo con Carlo Conti? Spunta l'ipotesi, ma ad una condizione

    Panariello e Pieraccioni a Sanremo con Carlo Conti? Spunta l'ipotesi, ma ad una condizione

  • "Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane...

    "Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane...

  • "Le cicatrici dell'anima": la mostra a Palermo a cura di Zino Citelli e Ornella Schirò

    "Le cicatrici dell'anima": la mostra a Palermo a cura di Zino Citelli e Ornella Schirò

  • L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, sulle note di 'My Way' si chiude la commemorazione al Foro italico

    L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, sulle note di 'My Way' si chiude la commemorazione al Foro italico

  • PORTARE LA SCHISCETTA AL LAVORO FA RISPARMIARE: ECCO PERCHE' CONVIENE AL PALATO (E AL PORTAFOGLI)

    PORTARE LA SCHISCETTA AL LAVORO FA RISPARMIARE: ECCO PERCHE' CONVIENE AL PALATO (E AL PORTAFOGLI)

Cartelle fiscali, cambia tutto: ecco le novità per la rateizzazione

Cartelle fiscali, cambia tutto: ecco le novità per la rateizzazione

Debiti dilazionabili in 84 rate, rispetto alle attuali 72 rate

Famiglie italiane: in dieci anni ricchezza +13,5%, la casa resta al primo posto

Famiglie italiane: in dieci anni ricchezza +13,5%, la casa resta al primo posto

I dati sono contenuti nelle tabelle allegate al focus di Bankitalia "La ricchezza dei settori istituzionali in Italia", elaborati dall'Adnkronos. Balzo delle risorse destinate alle attività finanziarie (+37,4%)

E' on line il sito di "Italia Oggi": un ponte verso le nuove generazioni

E' on line il sito di "Italia Oggi": un ponte verso le nuove generazioni

"Profondità e chiarezza saranno ancora meglio la cifra distintiva della nostra informazione anche online”, commenta Pierluigi Magnaschi, direttore di ItaliaOggi