"Fisco Inferno": La lettera dell'Agenzia dell'Entrate ad un bimbo di 7 anni. Ecco dove è accaduto

Prima o poi, quasi a tutti, arriva una lettera dell'Agenzia dell'Entrate. Magari, semplicemente, per un errore (umano). Ma quando l'Agenzia dell'Entrate scrive - sotto Natale - una lettera ad un bambino di 7 anni la storia ha tutto il sapore dell'assurdo. E dell'equivoco.

Andiamo per gradi. La notifica è dell'Agenzia delle Entrate di Salerno che contesta - come fa sapere il Corriere del Mezzogiorno - un mancano pagamento dell’Irpef relativo all’anno 2017. Il contribuente in questione è un bambino di appena 7 anni, che tra l'altro non era ancora nato.

LA REAZIONE DEL PADRE DEL BAMBINO

Stupore. E' questo il sentimento dopo aver scoperto l'equivoco, dopo accurati controlli. Sicuramente tutto si risolverà al meglio con un annullamento della richiesta di pagamento Irpef. I legali del padre del bambino dicono che l'importo richiesto ammonta a 449,81 euro. La notizia viene raccontata anche da Tgcom24:

"I legali di un'associazione alla quale si è rivolta la famiglia del bimbo spiegano che un minore di sette anni non può in alcun modo essere considerato soggetto fiscalmente responsabile, né destinatario di un avviso di accertamento tributario. L’atto, dunque, appare privo di fondamento giuridico e destinato all’annullamento in sede di ricorso. I genitori hanno già annunciato l’intenzione di presentare formale opposizione, chiedendo chiarimenti e la cancellazione immediata della cartella".

