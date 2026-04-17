Rapina a Napoli, un buco nel pavimento per fuggire: i banditi come nel film "Scuola di ladri"

La via di fuga, un buco scavato nel pavimento della banca per calarsi nella Napoli sotterranea. Proprio come il film Scuola di ladri, indimenticabile capolavoro del 1986. Peccato che sono trascorsi trent'anni da quel film. La banda di malviventi, che ha rapinato una banca del Vomero di Napoli prendendo in ostaggio 25 persone tra clienti e dirigenti dell'istituto, ha utilizzato la stessa tecnica di quella pellicola. Ora, il giorno dopo il colpo, Napoli si lecca le ferite. E si studia il percorso dei banditi per ricostruire, anche grazie alle telecamere, spostamenti, incontri e volti sospetti. Insomma, al setaccio ogni dettaglio che possa portare gli inquirenti sulla strada della banda del buco.

I banditi, infatti, sono fuggiti attraverso il tracciato sotterraneo. I Gis dei Carabinieri, al momento dell'irruzione, non hanno trovato nessuno nella banca. Le cassette di sicurezza svaligiate, distrutte ed un bottino tutto da quantificare. Non sono mancati momenti di tensione da parte di chi in quelle cassette aveva messo al sicuro risparmi e gioielli di famiglia.

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LA RICOSTRUZIONE FA PENSARE ALLA "BANDA DEL BUCO"

Potrebbero aver agito in tre, ma probabilmente con basisti e complici: tutto fa pensare ad un piano studiato da tempo. Dove nulla è stato lasciato al caso. Infatti, i banditi, dopo aver preso in ostaggio 25 persone (poi liberate dalle Forze dell'Ordine) hanno ripulito le cassette di sicurezza e sono fuggiti nei cunicoli della città.

Alcuni testimoni - come racconta Fanpage - hanno detto "che gli autori del colpo indossavano maschere fotografiche, quelle con l'elasticità dei collant ma con le fattezze di altre persone (spesso sono coi volti di attori o personaggi famosi)".

Quante persone hanno partecipato al colpo? Non è ancora chiaro. Secondo una prima ricostruzione alcuni rapinatori sarebbero giunti con un'auto sul posto, alcuni complici sarebbero entrati da un buco praticato nel pavimento. Lo stesso utilizzato, a quanto pare, per fuggire.

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