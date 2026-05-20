Novella 2000 dedica la copertina al Body Shaming

È in edicola il nuovo numero di Novella 2000, che dedica la copertina al fenomeno del body shaming. Una realtà trasversale che coinvolge personaggi famosi e persone comuni, passando per i social, dove il corpo — soprattutto quello femminile — diventa oggetto di giudizi, pressioni e insulti. La rivista ha anche chiesto a Paolo Crepet, psichiatra e opinionista, cosa spinga le persone ad aggredire verbalmente in Rete.





Un altro punto di vista sul corpo femminile è quello del filosofo Stefano Zecchi, da sempre attento al tema della bellezza in tutte le sue forme: quali nevrosi si celano dietro l’ossessione per la giovinezza e il ricorso sempre più frequente al bisturi?





La serie tv In Utero ha rilanciato il dibattito sulla procreazione medicalmente assistita. E Novella 2000 mette in luce come, nonostante la Puglia abbia recentemente stanziato 5,3 milioni di euro su questo fronte, il quadro nazionale resta quello di un Paese ancora profondamente diviso.





Il 2 giugno la Repubblica italiana compie 80 anni. Il 2 giugno 1946 fu “una di quelle giornate che ha cambiato l’Italia: alle urne gli italiani hanno detto addio ai Savoia (e a tutto ciò che avevano rappresentato) in favore della Repubblica”, scrive Luca Burini nel suo editoriale La Repubblica è femmina?. Nel testo, il direttore ricorda come quel voto sia stato per le donne italiane “un trionfo di indipendenza, libertà e riscatto”.





Sempre a proposito di urne. Il 24 e 25 maggio si vota in diverse regioni e città per le elezioni amministrative. La rivista ha messo sotto la lente Venezia: 8 candidati sindaci, tutti maschi. E a chiesto ai favoriti, uno del centrodestra l'altro del centrosinistra, cosa intendono fare per le donne in caso di vittoria.





L'1 giugno avrebbe compiuto 100 anni, ma anche se ci ha lasciato nel 1962, a 36 anni, Marilyn Monroe è ancora un mito immortale. Per ricordarla, Novella 2000 è andata a scavare nei propri archivi, facendo alcune interessanti scoperte.





Nella rivista spazio anche all'anniversario della strage di Capaci, con la testimonianza di Maria, la sorella di Giovanni Falcone.





Sempre dall'archivio storico della rivista, continua la pubblicazione a puntate di Piccolina, racconto di Grazia Deledda apparso su Novella nel 1925, l'anno prima del Premio Nobel.





Ampio spazio allo spettacolo, con interviste a Saveria Sforza, tra le protagoniste della scorsa edizione di Money Road; a Vincenzo Ferrera, il Beppe Romano di Mare Fuori; a Drusilla Gucci, tra i partecipanti al reality The 50.





In chiusura, le rubriche di lifestyle: viaggi, cucina, beauty, moda, libri, oroscopo.