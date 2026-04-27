Papa Leone XIV a La Sapienza di Roma il 14 maggio. Ecco il programma della giornata...

Sarà una visita storica, che i giovani racconteranno anche sui social. Si emozioneranno e ascolteranno con attenzione le parole di Papa Leone XIV, che il prossimo 14 maggio sarà all'Università La Sapienza di Roma. Si tratta di una giornata indimenticabile che vedrà il Pontefice vicino agli studenti, al personale docente e non docente della storica università di Roma.

LE PAROLE DELLA RETTRICE DE LA SAPIENZA

“Desidero ringraziare Papa Leone XIV – dichiara la rettrice Antonella Polimeni – per questa visita che rappresenta un messaggio di pace e speranza, in un momento storico attraversato da tensioni e conflitti. L’attenzione del Pontefice al mondo della formazione e della ricerca assume un valore profondo e richiama il ruolo dell’Università quale costruttrice di ponti di dialogo tra culture e generazioni".

L’arrivo di Papa Leone XIV è previsto alle ore 10.20 alla Cappella universitaria “Divina Sapienza”, dove sarà accolto dal cardinale vicario Baldo Reina, dalla rettrice Antonella Polimeni e dal cappellano don Gabriele Vecchione. Quindi sosterà all’interno della cappella per un breve momento di preghiera silenziosa e saluterà un gruppo di studenti.

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IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il Pontefice si sposterà poi in auto al piazzale centrale della Città universitaria, dove saluterà gli studenti alla scalinata monumentale. Alle 10.45 è previsto un colloquio privato con la Rettrice nel Palazzo del Rettorato e la firma del Libro d’Onore. Poi, alle 11, nel corridoio antistante lo Studio di Rappresentanza, verrà scoperta una targa a ricordo della visita, a cui seguirà un saluto ai membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione della Sapienza Università di Roma. Ancora, Papa Leone visiterà la mostra “Sapienza e i Papi”, allestita negli spazi dell’ateneo.

Alle 11.30, in Aula magna, terrà un discorso agli studenti, ai docenti al personale tecnico-amministrativo. Al termine è previsto uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. Prima di fare ritorno in Vaticano, il Santo Padre sosterà sulla scalinata per un ulteriore saluto agli studenti.

IL PAPA BENEDICE LA PRIMA PIETRA DEL NUOVO CENTRO "CUORE" DEL GEMELLI

"La parola 'cuore' per il vostro Policlinico, dice molto di più, perché sta nel nome stesso dell'Università a cui appartiene: l'Università Cattolica del Sacro Cuore. A questo proposito, mi piace ricordare un particolare storico importante. Quando arrivò il momento tanto atteso di chiedere il riconoscimento dello Stato per la nuova Università, molti consigliarono a padre Agostino Gemelli di non intitolarla al Sacro Cuore, perché quel titolo sarebbe risultato troppo devozionale. E il fondatore si pose onestamente il problema.

Ma la Beata Armida Barelli non ebbe dubbi: l'Università doveva essere 'del Sacro Cuore', perché proprio al Cuore di Cristo si doveva la serie di "miracoli" che avevano reso possibile l'impresa. Gemelli ascoltò la sua fidata collaboratrice e il nome fu approvato anche dalle autorità governative". Lo ha detto papa Leone che questa mattina in Vaticano ha benedetto la prima pietra del "Centro Cuore", la nuova opera del Policlinico Gemelli, intitolata a Papa Francesco.

"Oggi - ha aggiunto Leone -, possiamo dire che quella scelta, profetica allora, lo è tuttora, se pensiamo che Papa Francesco ha voluto la sua ultima Enciclica, Dilexit nos, quasi un testamento, dedicata 'all'amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo'. Nella sua prima parte - prosegue -, essa ricorda l'antropologia cristiana, che intende il cuore come centro e sintesi della persona umana". "In questa parte dell'Enciclica voi potete ritrovare il quadro di principi e di valori che sono alla base della formazione nel vostro Policlinico, formazione che, in questa occasione, mi permetto semplicemente di incoraggiare: quanto più il "Gemelli" cresce, tanto più dev'essere curata la formazione umana e cristiana di chi vi opera". "Il messaggio centrale della Dilexit nos - ha anche osservato - è però teologico e spirituale, incentrato sul mistero d'amore del Cuore di Cristo, fonte principale di ispirazione e di sostegno per la nostra vita e il nostro lavoro. Come una fiamma perenne, questo amore ha suscitato nella Chiesa innumerevoli testimoni di carità, anche di carità educativa e sociale. Tra questi possiamo annoverare padre Gemelli, la Beata Armida Barelli e gli altri fondatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore"



