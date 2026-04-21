Un anno fa moriva Papa Francesco, il ricordo del suo successore Leone XIV

UNA NOTIZIA INASPETTATA

Un anno fa il 21 aprile era Pasquetta. Il giorno prima Papa Francesco aveva partecipato alle celebrazioni pasquali e si era concesso un giro con la Papamobile tra i fedeli, in Piazza san Pietro e in via della Conciliazione. Malato, sofferente, affaticato. Ma in mezzo alla sua gente. Per questo, quel flash di agenzia delle 9.55 del lunedì mattina – “Il papa è morto”- colse tutti di sorpresa.

GLI ULTIMI AL CENTRO DEL MONDO

Jorge Mario Bergoglio – argentino con lontane origini piemontesi- è deceduto all’età di 88 anni. Il suo Pontificato è durato 12 anni, 1 mese e 8 giorni, durante i quali ha sempre messo al centro gli ultimi: il suo primo viaggio apostolico è stato a Lampedusa, tra i migranti. Si è speso per la “martoriata Ucraina” come diceva lui e per il popolo di Gaza, telefonando ogni sera, anche nei maggiori momenti di sofferenza, alla parrocchia cattolica guidata da padre Gabriel Romanelli.

LE PAROLE DEL PAPA DI OGGI

Oggi il suo successore Leone XIV, durante il suo viaggio apostolico in Africa, ha voluto ricordare il suo predecessore e ha scritto: “Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro Papa Francesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuovendo la fratellanza tra tutti gli uomini e le donne''.

IL RICORDO DI GIORGIA MELONI

Anche la premier Giorgia Meloni ha dedicato un pensiero a Papa Francesco: “Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell'attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con parole semplici, raggiungendo credenti e non credenti, toccando anche questioni che riguardano la vita delle persone di tutti i giorni. Conoscerlo è stato per me un privilegio, così come la sua presenza al G7 presieduto dall'Italia -la prima volta per un Pontefice- è stato un regalo grandissimo che porto nel cuore. Resta una figura che ha segnato profondamente il nostro tempo, e il cui messaggio continua a essere attuale. Grazie di tutto Papa Francesco”.

LE INIZIATIVE DELLA MEMORIA

Papa Francesco questa mattina è stato ricordato a Casa Santa Marta, la struttura alberghiera in Vaticano che ospita i cardinali da tutto il mondo, dove aveva scelto di vivere rompendo la tradizione dei papi nel Palazzo Apostolico. Questa è solo una delle iniziative della memoria: il Pontefice argentino sarà ricordato con messe commemorative in tutto il mondo, anche ad Assisi. Le spoglie di Jorge Mario Bergoglio riposano presso la basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma.



