"Effetto TikTok" sui maschi che sognano un fisico scolpito, uno studio lancia un vero e proprio allarme. Ecco cosa c'è da sapere

I video di fitness e integratori, che ormai sui Social spopolano (soprattutto su piattaforme come Tiktok), secondo uno studio, sono nocivi. Insomma, quando "scrolliamo" e guardiamo un palestrato alle prese con leg-press o altri esercizi, con i muscoli definiti ben in mostra, non otteniamo l'effetto autostima. Tutt'altro. Uno studio, di cui vi parliamo in questo articolo, lancia un vero e proprio allarme.

IL CORPO SCOLPITO, PERFETTO, RESTA UN SOGNO NEL CASSETTO?

Un fisico scolpito con tanto di addominali (la tartaruga), gambe muscolose, braccia enormi. Spalle larghe. Grasso azzerato. Una forma fisica che rispecchia la ponderazione policletea dell'antica Grecia, sempre più ricercata tra i giovanissimi. Ma c'è un allarme chiamato "Effetto TikTok": i maschi, a causa dei video popolari di fitness, vedono crollare la propria autostima. I muscoli possono diventare un'ossessione, un chiodo fisso. E la figura a "V" (con le proporzioni da palestrato, braccia muscolose, petto enorme e poco grasso) diventa un obiettivo che sempre più uomini desiderano.

LO STUDIO SUI CONTENUTI SOCIAL

Uno studio misura impatto contenuti idealizzati. "Bastano pochi minuti ad accrescere ossessione muscoli e rischi condotte errate, educare ad approccio critico può aiutare", dicono gli esperti. Il nuovo lavoro della Flinders University, pubblicato sulla rivista internazionale 'Body Image', è uno dei primi a testare sperimentalmente l'impatto immediato dei contenuti di TikTok sulla soddisfazione corporea e sulle intenzioni di salute dei giovani uomini.

LA PERCEZIONE DELLA FORMA FISICA

"Bastano pochi minuti di contenuti idealizzati sul fitness o sugli integratori - assicura Beos, che ha condotto la ricerca durante il suo Phd alla Flinders University - per cambiare la percezione che gli uomini hanno della propria forma fisica e

alimentazione, aumentando il desiderio di cercare prodotti che promettono una crescita muscolare più rapida". La ricerca, rimarca Ivanka Prichard, autrice senior dello studio, aggiunge importanti sfumature a quanto già noto sui social media e sull'immagine corporea maschile.

"Il problema - afferma l'esperta - non è il tempo trascorso davanti allo schermo, ma la ripetuta esposizione a corpi ipermuscolosi, alla promozione di integratori e a contenuti di fitness in 'steroid style', che vengono sempre più spesso collegati alla dismorfia muscolare, una condizione di salute mentale diagnosticabile". "Abbiamo anche scoperto - continua Prichard, che è anche direttrice dell'Embrace Impact Lab - che i consigli sull'allenamento a volte possono essere più influenti della semplice promozione di integratori, perché possono far sentire agli uomini di aver bisogno di prodotti extra solo per stare al passo". Gli effetti sono stati più marcati negli uomini con una forte propensione al desiderio di sviluppare la muscolatura. I giovani che rientravano in questo segmento erano più inclini a sentirsi insoddisfatti della propria alimentazione e a mostrare interesse per sostanze che favoriscono lo sviluppo muscolare in modo più estremo.

COSA RIVELA LO STUDIO

Lo studio ha rilevato che il confronto con l'aspetto fisico ha giocato un ruolo centrale: gli uomini che si confrontavano con i corpi mostrati nei video riportavano una minore soddisfazione e un maggioreinteresse per gli integratori. "Il confronto sociale - sottolinea Beos - è un fattore potente, ma spesso sottovalutato, che influenza i comportamenti legati alla salute, soprattutto su piattaforme altamente visive come TikTok. Quando ci si confronta direttamente con qualcuno che non è realistico o è eccessivamente idealizzato, l'impatto sul benessere può essere significativo".

I ricercatori tengono a puntualizzare che non tutti i contenuti relativi al fitness o all'uso di integratori sono dannosi, ma affermano che i giovani hanno bisogno

di strumenti migliori per valutare criticamente i messaggi online che spesso semplificano eccessivamente i benefici e minimizzano i rischi.

Secondo gli autori dello studio, raccontato da Adnkronos Salute, "i contenuti di fitness idealizzati di TikTok non ispirano solo l'esercizio fisico, ma possono attivamente minare la soddisfazione e incoraggiare l'uso di sostanze - conclude Beos - Ciò che inizialmente sembra una semplice fonte di ispirazione per il fitness può trasformarsi rapidamente in pressione, confronto e comportamenti a rischio, rendendo fondamentale supportare i giovani uomini nell'utilizzo di queste piattaforme con un approccio più critico".



