Tennis, Internazionali BNL d'Italia, oggi l'esordio di Jannik Sinner sulla terra rossa di Roma
09 maggio 2026, ore 12:00
Il numero uno al mondo se la vedrà dalle 19 contro l'austriaco Sebastian Ofner nel secondo turno. In campo anche a campionessa in carica del torneo, Jasmine Paolini conto Elise Mertens
Roma si prepara ad accogliere una delle giornate più attese del torneo, quella del ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia. Dodici mesi dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo ritrova il Centrale del Foro Italico con l’obiettivo di riprendere il cammino interrotto nella scorsa edizione e confermare il proprio straordinario momento. L’esordio dell’altoatesino è in programma sabato sera, nel match che chiuderà la sessione principale sul Campo Centrale: dall’altra parte della rete ci sarà l’austriaco Sebastian Ofner, attuale numero 82 del ranking ATP.
IL DEBUTTO DI SINNER
Per Sinner sarà un debutto particolarmente atteso dal pubblico romano, pronto a riabbracciare il leader della classifica mondiale dopo mesi da protagonista assoluto del circuito. I precedenti ufficiali nel tour maggiore tra i due non esistono, ma un confronto risale al Challenger di Ortisei del 2019, quando l’azzurro riuscì a imporsi in due set. Da allora la carriera di Sinner ha preso una direzione straordinaria, fino alla conquista della vetta mondiale e a una continuità di rendimento che lo ha reso il giocatore di riferimento del tennis internazionale.
JASMINE PAOLINI SFIDA ELISE MERTENS
La giornata romana, però, non ruoterà soltanto attorno al numero uno del mondo. Saranno infatti tanti gli italiani impegnati nei vari campi del Foro Italico, a partire da Jasmine Paolini, chiamata a confermare quanto di buono mostrato negli ultimi mesi. La toscana affronterà la belga Elise Mertens nel terzo turno del torneo femminile, in una sfida complicata anche alla luce dei precedenti, favorevoli alla giocatrice belga. Paolini, però, arriva all’appuntamento con grande fiducia e con la consapevolezza di poter competere ormai stabilmente ai massimi livelli del circuito WTA.
IL DEBUTTO DI COBOLLI E GLI ALTRI ITALIANI
Grande attenzione anche per Flavio Cobolli, reduce da una crescita costante che lo ha portato tra i protagonisti della stagione. Il romano giocherà sulla BNP Paribas Arena contro il francese Terence Atmane, avversario già affrontato due volte negli ultimi mesi. Il bilancio è in perfetta parità e la sensazione è che possa uscire una partita molto combattuta. Cobolli proverà a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per continuare il suo percorso nel Masters 1000 romano. Occhi puntati anche su Andrea Pellegrino, una delle sorprese azzurre delle qualificazioni. Il pugliese si troverà di fronte una sfida estremamente impegnativa contro Arthur Fils, uno dei giovani più brillanti del circuito internazionale e reduce da risultati importanti nelle ultime settimane. Per Pellegrino sarà un test di altissimo livello, ma anche un’occasione prestigiosa per misurarsi contro uno dei talenti emergenti del tennis mondiale. Sulla SuperTennis Arena spazio invece a Mattia Bellucci, atteso dal confronto con l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il lombardo va a caccia del miglior risultato della carriera in un Masters 1000 e proverà a sfruttare l’entusiasmo del pubblico italiano per compiere un altro passo avanti nel torneo.
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