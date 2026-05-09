Tennis, Internazionali BNL d'Italia, oggi l'esordio di Jannik Sinner sulla terra rossa di Roma

Roma si prepara ad accogliere una delle giornate più attese del torneo, quella del ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia. Dodici mesi dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo ritrova il Centrale del Foro Italico con l’obiettivo di riprendere il cammino interrotto nella scorsa edizione e confermare il proprio straordinario momento. L’esordio dell’altoatesino è in programma sabato sera, nel match che chiuderà la sessione principale sul Campo Centrale: dall’altra parte della rete ci sarà l’austriaco Sebastian Ofner, attuale numero 82 del ranking ATP.

IL DEBUTTO DI SINNER

Per Sinner sarà un debutto particolarmente atteso dal pubblico romano, pronto a riabbracciare il leader della classifica mondiale dopo mesi da protagonista assoluto del circuito. I precedenti ufficiali nel tour maggiore tra i due non esistono, ma un confronto risale al Challenger di Ortisei del 2019, quando l’azzurro riuscì a imporsi in due set. Da allora la carriera di Sinner ha preso una direzione straordinaria, fino alla conquista della vetta mondiale e a una continuità di rendimento che lo ha reso il giocatore di riferimento del tennis internazionale.