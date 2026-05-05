Tennis, Internazionali BNL d'Italia: tre azzurri superano le qualificazioni e conquistano il tabellone principale

Tre splendide qualificazioni regalano entusiasmo al tennis italiano agli Internazionali BNL d’Italia 2026: Andrea Pellegrino, Noemi Basiletti e Federica Urgesi conquistano il main draw al termine di prove convincenti ma molto diverse tra loro. Impresa di grande carattere per la 20enne livornese Basiletti, che supera in tre set la più esperta Daria Snigur dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, annullando le difficoltà mentali e fisiche emerse nel secondo parziale e imponendosi grazie a tenacia e resistenza. Più netta invece l’affermazione di Urgesi, solida e aggressiva contro Veronika Erjavec, dominata con un gioco offensivo e continuo che le vale un meritato 6-4 6-1. Tra gli uomini, Pellegrino centra per la prima volta il tabellone principale a Roma battendo lo spagnolo Martin Landaluce in tre set: dopo un ottimo avvio e un passaggio a vuoto nel secondo, il pugliese ritrova aggressività e controllo nel parziale decisivo. Tre successi che confermano la crescita del movimento azzurro e il valore delle nuove opportunità offerte dalle qualificazioni.





FUORI AL PRIMO TURNO BRONZETTI, RUGGERI E TREVISAN

Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia, battuta in tre set da McCartney Kessler in una partita di grande intensità durata due ore e 36 minuti. La 27enne di Villa Verucchio ha lottato con grinta e determinazione, mostrando buona resistenza mentale, ma la scarsa efficacia al servizio, con solo il 35% di punti vinti con la seconda, le ha impedito di concretizzare le occasioni e ribaltare il risultato. Dopo aver subito e recuperato più volte i break nel secondo set, Bronzetti non è riuscita a mantenere il vantaggio nel terzo parziale, cedendo nei momenti decisivi contro una Kessler più solida. All’esordio nel main draw, Jennifer Ruggeri ha ceduto alla turca Zeynep Sonmez dopo oltre due ore di battaglia, nonostante un avvio promettente, mostrando comunque coraggio e determinazione di fronte a un’avversaria più esperta e quotata. Out anche Martina Trevisan battuta al terzo set dopo una battaglia di ore dall'australiana Gibson.