Serie A: l'Inter è a un passo dallo Scudetto, Cagliari battuto. Altro ko per il Como

SASSUOLO-COMO 2-1

Con spensieratezza e bel gioco il Sassuolo vince un match che rimescola le carte in zona Europa e che complica quindi la situazione in classifica del Como. La squadra di Fabregas è apparsa meno brillante del solito e il Sassuolo, che non si gioca ormai più nulla, ne ha approfittato. Succede tutto nel primo tempo. I neroverdi pungono due volte in ripartenza nel giro di due minuti. Al 42esimo sblocca il match Volpato che raccoglie un passaggio di Nzola fuori dall'area di rigore e vedendo Butez fuori dai pali lo scavalca con un tocco sotto perfetto. Passano solo due minuti e il Sassuolo raddoppia. La difesa del Como è troppo alta, Laurienté recupera il pallone e con un passaggio filtrante manda in porta Nzola che davanti al portiere non sbaglia e firma il 2 a 0. Allo scadere del primo tempo Nico Paz accorcia le distante con gran colpo di testa e da speranza al Como. Nel secondo tempo il Como prova a riprenderla ma il Sassuolo non rischia praticamente nulla in difesa e riesce a ripartire bene. Turati compie un miracolo su Paz e regala la vittoria al Sassuolo. Il Como resta quinto ma può essere superato dalla Roma.





INTER-CAGLIARI 3-0

Il primo tempo si è concluso senza resi e con poche vere occasioni da gol. Il Cagliari parte meglio e ci prova con Gaetano e Palestra. L'Inter fa un po' di fatica a trovare le misure ma poi ha la migliore occasione della prima frazione di gioco, il tiro a botta sicura di Di Marco viene respinto da un difensore a pochi metri dalla linea. Nel secondo tempo scende in campo un'altra Inter. I nerazzurri mettono il risultato in cassaforte in 4 minuti. Al 52esimo sblocca il risultato Thuram con un tap-in vincente sull'ennesimo assist di Di Marco. Dopo 4 minuti Nicolò Barrella raddoppia: il centrocampista della Nazionale raccoglie un rimpallo al limite dell'area e poi calcia con il destro, imprendibile per Caprile. L'Inter mette la ciliegina sulla torta grazie a Zielinski, un suo destro sotto l'incrocio dei pali al 92esimo vale il gol del definitivo 3-0. Inter momentaneamente a +12 sul Napoli.