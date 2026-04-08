Interrail gratis per 40mila 18enni europei, quasi 5mila pass per gli italiani. Oggi il click day

L’Unione europea rilancia il programma che offre ai giovani la possibilità di esplorare il continente in treno senza costi: tornano infatti 40 mila pass gratuiti destinati ai diciottenni. Le candidature sono aperte da oggi e resteranno disponibili fino alle ore 12 del 22 aprile. L’iniziativa rientra nel progetto Erasmus+, più precisamente nell’azione conosciuta come DiscoverEU, che negli ultimi anni ha riscosso grande successo tra i giovani europei. Possono partecipare i ragazzi nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, provenienti sia dai Paesi membri dell’UE sia da quelli associati al programma, tra cui Islanda, Norvegia, Serbia e Turchia.





I PASS PER L'ITALIA

Per quanto riguarda l’Italia, il contingente previsto è di circa 5.000 pass, una quota significativa sul totale disponibile. I selezionati riceveranno un titolo di viaggio simile a un Interrail, che consente di spostarsi liberamente in treno attraverso 33 Paesi europei per un massimo di sette giorni, da utilizzare nell’arco di un mese. È possibile candidarsi anche in piccoli gruppi, fino a quattro persone, purché tutti i partecipanti rispettino i criteri anagrafici richiesti. La selezione avviene generalmente attraverso un breve quiz online e tiene conto anche della distribuzione geografica per garantire pari opportunità tra i diversi Paesi.





I VANTAGGI DEL PROGRAMMA

Oltre al viaggio gratuito, il programma offre spesso ulteriori vantaggi: sconti su alloggi, ingressi a musei, trasporti locali e attività culturali. Negli ultimi anni, l’UE ha inoltre introdotto un’attenzione particolare all’inclusione, prevedendo supporti aggiuntivi per i giovani con minori opportunità o con esigenze specifiche. Dal suo lancio, DiscoverEU ha permesso a centinaia di migliaia di ragazzi di vivere un’esperienza formativa unica, favorendo non solo la mobilità sostenibile ma anche la scoperta delle diverse culture europee e il rafforzamento del senso di cittadinanza comune.