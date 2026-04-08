Interrail gratis per 40mila 18enni europei, quasi 5mila pass per gli italiani. Oggi il click day

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Nicolò Pompei

08 aprile 2026, ore 18:10

Le candidature sono aperte da oggi e resteranno disponibili fino alle ore 12 del 22 aprile. Possono partecipare i ragazzi nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008

L’Unione europea rilancia il programma che offre ai giovani la possibilità di esplorare il continente in treno senza costi: tornano infatti 40 mila pass gratuiti destinati ai diciottenni. Le candidature sono aperte da oggi e resteranno disponibili fino alle ore 12 del 22 aprile. L’iniziativa rientra nel progetto Erasmus+, più precisamente nell’azione conosciuta come DiscoverEU, che negli ultimi anni ha riscosso grande successo tra i giovani europei. Possono partecipare i ragazzi nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, provenienti sia dai Paesi membri dell’UE sia da quelli associati al programma, tra cui Islanda, Norvegia, Serbia e Turchia.


I PASS PER L'ITALIA

Per quanto riguarda l’Italia, il contingente previsto è di circa 5.000 pass, una quota significativa sul totale disponibile. I selezionati riceveranno un titolo di viaggio simile a un Interrail, che consente di spostarsi liberamente in treno attraverso 33 Paesi europei per un massimo di sette giorni, da utilizzare nell’arco di un mese. È possibile candidarsi anche in piccoli gruppi, fino a quattro persone, purché tutti i partecipanti rispettino i criteri anagrafici richiesti. La selezione avviene generalmente attraverso un breve quiz online e tiene conto anche della distribuzione geografica per garantire pari opportunità tra i diversi Paesi.


I VANTAGGI DEL PROGRAMMA

Oltre al viaggio gratuito, il programma offre spesso ulteriori vantaggi: sconti su alloggi, ingressi a musei, trasporti locali e attività culturali. Negli ultimi anni, l’UE ha inoltre introdotto un’attenzione particolare all’inclusione, prevedendo supporti aggiuntivi per i giovani con minori opportunità o con esigenze specifiche. Dal suo lancio, DiscoverEU ha permesso a centinaia di migliaia di ragazzi di vivere un’esperienza formativa unica, favorendo non solo la mobilità sostenibile ma anche la scoperta delle diverse culture europee e il rafforzamento del senso di cittadinanza comune.

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